در آستانه عرضه بازی Alone in the Dark در چند ماه آینده، توسعه‌دهنده، پیسز اینتراکتیو (Pieces Interactive)، و ناشر، تی‌اچ‌کیو نوردیک (THQ Nordic)، نگاه عمیق‌تری را از این عنوان ارائه داده‌اند. بازی Alone in the Dark، که به‌عنوان ریبوت یک فرنچایز کلاسیک وحشت بقا به حساب می‌آید، تریلر جدید دریافت کرده است که بر عمارت […]

تریلر جدید بازی Alone in the Dark عمارت Derceto را به نمایش می‌گذارد علیرضا نظری ۲۹ دی ۱۴۰۲ - 19:36

در آستانه عرضه بازی Alone in the Dark در چند ماه آینده، توسعه‌دهنده، پیسز اینتراکتیو (Pieces Interactive)، و ناشر، تی‌اچ‌کیو نوردیک (THQ Nordic)، نگاه عمیق‌تری را از این عنوان ارائه داده‌اند. بازی Alone in the Dark، که به‌عنوان ریبوت یک فرنچایز کلاسیک وحشت بقا به حساب می‌آید، تریلر جدید دریافت کرده است که بر عمارت Derceto تمرکز دارد؛ مکانی که به عنوان هاب اصلی بازی عمل می‌کند. این عمارت وحشتناک و عظیم، مکانی کابوس وار است و شامل افرادی می‌شود که همگی، به دلیل تأثیری که Derceto روی آن‌ها می‌گذارد، به طریقه‌های مختلف کنترل عقل خود را از دست می‌دهند. می‌توانید تریلر را در ادامه مشاهده کنید: دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ بازی Alone in the Dark در تاریخ ۲۰ مارس (۱ فروردین) برای پلتفرم‌های PS5، Xbox Series X/S و PC عرضه خواهد شد.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تریلر بازی ، تریلر، ویدیو و موسیقی

Alone in the dark, Pieces Interactive, THQ Nordic

منبع متن: gamefa