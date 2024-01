پس از جدایی کوتاه مدت برادران کوئن قرار است در پروژه جدیدی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

جوئل و ایتن کوئن از جمله فیلمسازان و نویسندگان برجسته دنیای سینما به شمار می‌روند که همکاری‌های متعدد و بسیار موفقی با یکدیگر داشتند ولی در سال‌های اخیر تصمیم گرفته بودند تا مسیر جداگانه‌ای را در پیش بگیرند و روی پروژه‌های متفاوتی کار کنند.

آن‌ها ۱۸ اثر سینمایی را به همراه یکدیگر نوشته، کارگردانی و تولید کرده‌اند و در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز جوئل فیلم The Tragedy of Macbeth را ساخت و ایتن نیز در سال ۲۰۲۲ فیلم Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind را به روی پرده سینماها آورد و فیلم Drive-Away Dolls را نیز در دست تولید دارد.

قبلا گزارش شده بود که بعید است دوباره این دو برادر در ساخت پروژه‌ای تازه با یکدیگر همکاری کنند اما حالا آشکار شده که آن‌ها قرار است در پروژه‌ای تازه با هم همکاری داشته باشند. ایتن کوئن و همسرش تریشیا کوک به تازگی در مصاحبه‌ای جدید درباره فیلم Drive-Away Dolls صحبت کردند و آن‌ها همچنین از قصد خودشان برای ساخت دنباله‌ای برای آن گفتند.

در همین مصاحبه نیز ایتن کوئن آشکار کرد که او به همراه برادرش جوئل در حال کار روی فیلم‌نامه‌ای تازه هستند. با این حال، این نویسنده و فیلمساز جزئیات بیشتری را از پروژه در حال توسعه خودشان ارائه نکرده است.

منبع: comicbook