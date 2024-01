معرفی ۱۰ استودیو برتر و نمادین دنیای انیمه

در دنیای انیمه شاهد برخی از استودیوهای منحصر به فرد و زحمتکشی هستیم که آثاری به یاد ماندنی را برای ما به ارمغان آورده‌اند.

با گسترش و محبوبیت دنیای انیمه شاهد شکل‌گیری صنعت پر جنب و جوش و عظیمی بوده‌ایم که استودیو‌های مختلفی در آن شکل گرفته تا در رقابت با یکدیگر، بهترین محصولات ممکن را برای مخاطبینشان به ارمغان بیاورند. استودیوهایی که با زحمت فراوان و قبول چالش‌های سخت و طاقت‌فرسا، انیمه‌هایی را تولید می‌کنند که در طی دهه‌های گذشته هر بیننده‌ای را به وجد آورده است.

نکته حائز اهمیت در دنیای انیمه به گستردگی و تنوع ژانرهای آن مربوط می‌شود که سبب شده تا استودیوهای مشغول در آن هر یک دست به تولید آثاری مختلف و منحصر به فردی زده که کمتر شباهتی می‌توان بین آن‌ها پیدا کرد. به عنوان مثال استودیوهای جیبلی و ماپا که امروزه از شهرت بسیاری بهره می‌برند، در ظاهر هر جفت آن‌ها در ساخت انیمه مشارکت دارند؛ با این حال آثار ساخته شده توسطشان زمین تا آسمان متفاوت بوده و هر یک از مخاطبین خاص خود بهره می‌برند.

به همین سبب نیز در مقاله امروز به سراغ ۱۰ استودیو برتر حال حاضر دنیای انیمه رفته تا نیم نگاهی به آن‌ها و ساخته‌های مشهورشان داشته باشیم.

استودیو ماپا

مقاله را با یکی از پرمشغله‌ترین استودیوهای حال حاضر دنیای انیمه یعنی استودیو ماپا آغاز می‌نماییم که برخی از جاه‌طلبانه‌ترین آثار این مدیوم را در طی سال‌های خیر تولید کرده است.

از Inuyashiki، Chainsaw Man و Banana Fish گرفته تا فصل چهارم Attack on Titan و اخیراً Jujutsu Kaisen آن‌ها ثابت کرده‌اند که هیچ حد و مرزی برای کارهای خود قائل نبوده و به دیوانه‌وارترین حالت ممکن می‌توانند انیمه‌هایی با کیفیتی مثال‌زدنی را برای مخاطبین خود به تصویر بکشند که از داستان، شخصیت‌پردازی، موسیقی و سکانس‌های به یاد ماندنی برخوردار بوده باشد. برنامه کاری اعضای استودیو ماپا به حدی فشرده و چالش‌برانگیز است که شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که برای ساخت فصل دوم Jujutsu Kaisen برخی از آن‌ها حتی تا مرز کناره‌گیری و استعفا نیز پیش رفته بودند.

استودیو بونز

استودیو بونز از سال ۲۰۰۰ میلادی تا به امروز دست به تولید آثار خاطره‌انگیزی زده که چه بسا ورود بسیاری از مخاطبین حال حاضر دنیای انیمه را نیز رقم زده است.

از هر ۲ نسخه Fullmetal Alchemist گرفته تا Soul Eater و Mob Psycho آن‌ها انیمه‌های جذاب با داستان‌های تامل برانگیزی را خلق کرده‌اند که مشهورترین پروژه‌شان مربوط به انیمه ابرقهرمانی My Hero Academia می‌شود که در طی سال‌های اخیر حسابی سر و صدا به راه انداخته است. همچنین نباید از یاد برد که از نسخه دوم Fullmetal Alchemist نیز به عنوان یکی از بهترین انیمه‌های تمام تاریخ یاد می‌شود که نمایانگر خلاقیت اعضای استودیو بونز بوده که در عین کار بر روی ژانرهای مختلف، توانسته‌اند تا بهترین کیفیت ممکن را به ارمغان بیاورند.

استودیو جیبلی

استودیو جیبلی به عنوان نامی مطرح در تمام جهان شناخته می‌شود که نه تنها برخی از تاثیرگذارترین انیمه‌های تمام تاریخ را تولید کرده، بلکه به سبب برخورداری از نوابغی همچون هایائو میازاکی، موفق به کسب جوایز بزرگی همچون اسکار نیز شده است.

اساساً تک تک ساخته‌های استودیو جیبلی جلوه‌ای ارزشمند و به یاد ماندنی داشته و حتی کسانی که کوچکترین علاقه‌ای به این مدیوم نداشته نیز در هنگام تماشای انیمه‌هایی نظیر Spirited Away و Howl’s Moving Castle حسابی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. استودیویی که امسال با The Boy and the Heron حسابی خوش درخشیده و باری دیگر کیفیت مثال‌زدنی خود را به معرض نمایش گذاشته، عموماً موضوعات و المان‌هایی آموزنده و زیبا نظیر اهمیت طبیعت، محیط زیست، عشق و دوستی را در آثارش مورد تجه قرار داده تا بلکه بتواند ذهن مخاطبینش را به چالش کشیده باشد.

استودیو توئی انیمیشن

نوبتی هم که باشد زمان معرفی یکی از قدیمی‌ترین و تاثیرگذارترین استودیوهای تاریخ مدیوم انیمه یعنی توئی انیمیشن فرا رسیده که شاید بدون حضور آن‌ها، این صنعت از جایگاه امروزش برخوردار نمی‌بود.

خالق آثاری نظیر Dragon Ball، Digimon و One Piece برای دهه‌های متوالی بدون ذره‌ای افت کیفیت و پسرفت، چندین و چند نسل از مخاطبین دنیای انیمه را با آثاری بی‌نظیر و تکرار نشدنی به وجد آورده و منبع الهام برخی از استودیوهای بزرگ دیگری بوده که امروزه باعث گسترش و شهرت این مدیوم شده‌اند. در وصف عظمت استودیو توئی انیمیشن همین بس که از سال ۱۹۹۹ میلادی تا به امروز ۱۰۹۰ قسمت از انیمه One Piece را به صورت پشت سر هم تولید کرده و در تمام این سال‌ها مخاطین طولانی‌ترین انیمه ساخته شده در تاریخ را به طرزی غیرقابل پیش‌بینی، به وجد آورده است.

ویت استودیو

