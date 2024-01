فیلمبرداری فیلم Tron 3 شروع شد + اولین تصویر از پشت صحنه

به تازگی فیلمبرداری فیلم Tron 3 شروع شده و در همین راستا نیز اولین تصویر از پشت صحنه آن آشکار شده است.

فیلم «ترون ۳» که قبلا با عنوان Tron: Ares شناخته می‌شد، فیلمبرداری خودش را شروع کرده است. توسعه این دنباله برای چندین سال در جریان بوده و به دلیل اعتصابات بازیگران و نویسندگان که در سال گذشته میلادی رخ داد، روند آن متوقف شده بود.

حالا پس از مدت‌ها آشکار شده که تولید و فیلمبرداری فیلم «ترون ۳» شروع شده است. سکان کارگردانی این اثر سینمایی تازه را یواخیم رانینگ در دست دارد، کسی که در سال ۲۰۱۷ میلادی فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales را برای کمپانی دیزنی تولید کرده است.

به دنبال شروع فیلمبرداری فیلم «ترون ۳» نیز اولین تصویر از پشت صحنه آن منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید. در این تصویر، لوگوی این اثر سینمایی روی یک صندلی دیده می‌شود که در آن، عنوان این اثر سینمایی به صورت TR3N نوشته شده است.

فیلم Tron 3

کارگردان یواخیم رانینگ این تصویر تازه از پشت صحنه فیلمبرداری فیلم «ترون ۳» منتشر کرده و اظهار داشته که این اولین هفته فیلمبرداری است. این کارگردان همچنین کمپانی دیزنی و بازیگر جرد لتو را در این تصویر تگ کرده است که نشان می‌دهد حضور جرد لتو در این فیلم قطعی شده است.

جزئیات بیشتر دیگری از این تصویر منتشر شده از فیلم «ترون ۳» مشخص نیست. دو فیلم قبلی پر از نورهای آبی رنگ و درخشان بودند اما در این تصویر بیشتر چراغ‌های قرمز به چشم می‌خورد و احتمالا این موضوع نیز تغییر این اثر تازه نسبت به دو فیلم قبلی خواهد بود.

