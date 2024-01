بازی های جهان باز آزادی عمل زیادی را در اختیار گیمرها قرار می‌دهند. در ادامه برخی از کارهای دیوانه‌واری که همه ما در نقطه‌ای از سفر گیمینگ‌ خود انجام داده‌ایم را بررسی می‌کنیم.

بازی‌های جهان باز در طول سال‌ها به طرز قابل توجه‌ای تکامل یافته، بزرگتر شده و سیستم‌های زیادی را در خود جا داده‌اند. برخی از این سیستم‌ها وقتی مشغول تجربه بازی به صورت عادی هستید در پس‌زمینه قرار می‌گیرند و صرفا زمانی خودنمایی می‌کنند که آماده کمی دیوانگی باشید. این شما و این ۱۵ عدد از دیوانه‌وارترین کارهایی که همه ما در بازی‌های جهان باز انجام داده‌ایم.

ساخت سازه‌های عجیب

وجه مشترک بازی‌هایی مثل Starfield و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom چیست؟ در هر دوی این بازی‌ها شما قادر به ساخت سازه‌های عجیب و غریب هستید. یک کشتی فضایی بدون مرکز جرم، به طوری که دشمنان هرگز نمی‌توانند به شما آسیب بزنند یا یک پهپاد که از آسمان دشمنان را با لیزر هدف می‌گیرد در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسند. اما گزینه‌ها زیاد و دیوانه‌وار هستند.

صرف ساعت‌ها زمان در خلق شخصیت

این مورد برای هر عنوانی که ابزار زیادی را برای ساخت شخصیت در اختیار بازیکن قرار می‌دهد صدق می‌کند. با این وجود، Skyrim اثری است که در آن اوضاع از کنترل خارج شد و Starfield حتی با گزینه‌های بیشتر، این جنبه از بازی را گسترش داد. می‌توانید بگویید که این کار عملا بی‌معنی است. اما وقتی قصد نقش‌آفرینی در قالب شخصیت ایده‌آل خود را دارید، ممکن است لازم باشد تا ساعت‌ها زمان صرف خلق شخصیت مورد نظرتان کنید.

شیرجه زدن از آسمان‌خراش‌ها

۲۰۲۳ سالی بود که در آن استودیوی Volition، سازنده Saints Row، برای همیشه تعطیل شد، اما این سری به زندگی خود ادامه خواهد داد. ممکن است که روی دست Saints Row 4 بلند شدن کار دشواری باشد. کدام بازی جهان باز دیگری به شما قدرت‌های فراطبیعی و سلاح‌هایی را می‌دهد که قادر به شلیک سیاه‌چاله‌ها هستند؟ با این وجود، کار مورد علاقه ما شیرجه زدن از یک آسمان‌خراش و ایجاد انفجاری عظیم است. آیا این کار فایده‌ای هم دارد؟ خیر، اما شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. بازی‌های Prototype هم افکت مشابه‌ای داشتند و به همین اندازه رضایت‌بخش بودند.

جمع‌آوری آیتم‌ها

مهم نیست چه ژانری باشد، جمع‌آوری آیتم‌ها و استفاده نکردن از آن‌ها حتی وقتی به مرحله پایانی می‌رسید کاری است که هر گیمری انجام داده است. این کار در بازی‌های Larian Studios مثل Baldur’s Gate 3 معمول است، اما می‌توان گفت که در عناوینی مثل Skyrim و Starfield بیشتر رخ می‌دهد. آیا در Skyrim خانه خود را پر از پنیر کرده‌اید؟ شاید هم در Starfield سفینه خود را پر از آت و آشغال کرده باشید. برخی بازیکن‌ها سفینه خود را پر از سیب زمینی کرده‌اند. چرا که نه؟

راه‌پیمایی در کل نقشه

با توجه به اندازه بزرگ نقشه برخی از بازی‌های جهان باز، یکی از دیوانه‌وارترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید راه رفتن از یک سر نقشه به سر دیگر است. منظور ما سوار یک اسب یا وسیله نقلیه شدن نیست. چه مشغول زیر پا گذاشتن Hyrule در Breath of the Wild باشید و چه The Lands Between در Elden Ring، این کار کمی زمان خواهد برد. آیا باید چنین کاری را انجام دهید؟ احتمالا نه، اما انجام آن می‌تواند سرگرم‌کننده باشد.

حمله به NPCها و ایجاد هرج و مرج

چند بار پیش آمده که پس از Quick Save، خشم خود را روی سر NPCهای از همه جا بی‌خبر خالی کنید؟ چقدر پیش آمده که در Assassin’s Creed در بازارچه‌ها بدوید و تمام کاسه‌کوزه فروشندگان را به هم بزنید؟ یا در Los Santos به یک NPC مشت بزنید و ببینید که چه پیش می‌آید؟ حمله به NPCها یک سرگرمی قدیمی برای گیمرها و بهترین راه برای ایجاد هرج و مرج در یک بازی جهان باز است.

مبارزه با پلیس‌ها

سری Grand Theft Auto به خاطر مبارزه‌های طولانی‌مدتی که می‌توانید با پلیس‌ها داشته باشید مشهور است. اما بازی‌های دیگری مثل Cyberpunk 2077 هم به این سری نزدیک‌شده‌اند و در صورت ادامه به خرابکاری، نیروهای MaxTac به سراغ شما می‌آیند. می‌توانید این کار را قیام علیه اتوریته یا یک چالش بدانید، اما مبارزه با پلیس‌ها و دوام آوردن برای حداکثر زمان ممکن بسیار سرگرم‌کننده است.

زیر نظر گرفتن NPCها

واقع‌گرایی NPCها در بازی‌های جهان باز متغیر است، پس زیر نظر گرفتن آن‌ها و بررسی رفتارشان همیشه می‌تواند سرگرم‌کننده باشد. در بازی‌هایی مثل Red Dead Redemption 2، دنبال کردن NPCها و تماشای روتین روزمره آن‌ها جذابیت خاصی دارد. یک NPC صبح زود بیدار شده، به مزرعه خود رسیدگی کرده و در عصر، اوقات فراغت خود را پیش از خوابیدن سپری می‌کند.

تماشای رویدادهای متفرقه

صحبت از Red Dead Redemption 2 شد و باید گفت که در این بازی می‌توانید به تماشای رویدادهای متفرقه بنشینید و هیچ کاری نکنید. آیای مردی در حال غرق کردن همسرش در یک تشت آب است؟ او را متوقف نکنید. چند روز بعد می‌توانید اعدام عمومی او را تماشا کنید. اتفاق‌های این‌چنینی در بازی‌های جهان باز زیاد هستند و تماشای روند رویدادهای می‌تواند بسیار سرگرم‌کننده باشد.

وارد خانه NPCها شدن

پس از زیر نظر گرفتن یک NPC، مرحله بعدی تلاش برای ورود به خانه آن‌ها است. اگر در Skyrim هستید، ترجیحا این کار را در شب انجام دهید. شاید بتوانید آن‌ها را از خواب بیدار کرده و واکنش آن‌ها را تماشا کنید. دزدیدن تمام اموال آن‌ها هم فکر بدی نیست. هر تصمیمی که بگیرید، نتیجه می‌تواند خنده‌دار باشد.

متوقف کردن قطار GTA 5

قطار Grand Theft Auto 5 در این نقطه از زمان یکی از اساطیر جهان بازی‌های ویدیویی است. این قطار در نقشه می‌چرخد و در برخی از ماموریت‌های داستانی هم نقش دارد. اما آیا می‌توانید این قطار را متوقف کنید؟ بازیکنان همه چیز را امتحان کردند که به معنای قرار دادن تعداد زیادی اتوبوس و ماشین بر سر راه آن است. اما هیچ کدام از این روش‌ها اثربخش نبود. تا اینکه روزی بازیکنی فهمید که می‌توانید با پریدن روی قطار با چتر نجات، رفتن به واگن جلویی و منفجر کردن چندین C4 آن را متوقف کنید. و اینگونه بود که یکی دیگر از آزمون‌های GTA به پایان رسید.

FULTON کردن همه چیز در Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

با توجه به جدی بودن پایان Ground Zeroes، اینکه The Phantom Pain از برخی جهات از تنش موجود کاست کمی خنده‌دار است. لزوما منظور ما داستان نیست، بلکه گیم‌پلی بازی المان‌های بامزه زیادی دارد. شما در کارتن‌ها به اینور و آنور می‌روید، بدل‌های مقوایی از خود به جا می‌گذارید و خب، همه چیز را FULTON می‌کنید. کانتینرها، سربازها و حتی گوسفندها را FULTON کنید. انجام این کار هیچوقت قدیمی نمی‌شود.

نابود کردن همه چیز

تخریب‌پذیری در بازی‌های ویدیویی تحسین‌برانگیز و بخصوص در عناوینی مثل Teardown جذاب است. در بازی‌های جهان بازی مثل Just Cause، یکی از سرگرم‌کننده‌ترین کارها زدن به سیم آخر و تخریب جهان بازی است. ساختمان‌ها فرو می‌ریزند، انفجارهای زنجیروار شکل می‌گیرند و دشمنان به پرواز در می‌آیند. بهترین بخش ماجرا این است که خود بازی چنین رفتاری را ترویج می‌دهد.

حفاری زمین در Minecraft

