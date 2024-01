ایستراگ تریلر Indiana Jones به بازی Quake 6 اشاره دارد

یکی از نکات مخفی تریلر بازی Indiana Jones and the Great Circle، نشان می‌دهد که احتمالا استودیوی ماشین گیمز (Machine Games) به توسعه دنباله‌ای برای فرنچایز شوتر کلاسیک Quake اشاره دارد. در تریلری که اخیرا به عنوان رونمایی از بازی Indiana Jones and the Great Circle در رویداد Developer Direct ایکس باکس، توسط ماشین گیمز […]

