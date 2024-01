جزئیات هزینه بازپرداخت دارندگان نسخه PS4 بازی The Last of Us Part 2 روی PS5 اعلام شد

سونی به دارندگان نسخه PS4 بازی The Last of Us Part 2 Remastered، که نسخه PS5 را با قیمت کامل (بیش از ۱۰ دلار) خریده بودند، پولشان را بازپرداخت می‌کند.

به نظر می‌رسد برخی از بازیکنان نمی‌دانستند که راهی برای ارتقای بازی The Last of Us Part 2 Remastered روی PS5 وجود دارد تا بتوانند آن را با قیمت ۱۰ دلار خریداری کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، ادعا می‌شود که سونی به بازیکنانی که قبلا نسخه دیجیتالی عنوان مذکور را روی PS4 خریداری کرده‌اند، به‌طور خودکار بازپرداخت پول را انجام می‌دهد.

در پیامی که به بازیکنان ارسال شده، آمده است:

به‌عنوان مالک نسخه دیجیتال PS4 بازی The Last of Us Part 2، ارتقای نسخه دیجیتال PS5، با قیمتی تخفیف‌دار در روز عرضه در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) در دسترس خواهد بود. ما نمی‌خواهیم این فرصت را از دست بدهید، بنابراین، به عنوان نشانه حسن نیت، مبلغ خرید شما برای پیش‌خرید نسخه PS5 بازی The Last of Us Part 2 Remastered را بازپرداخت کرده‌ایم تا بتوانید آن را خریداری کنید. مطمئن باشید که با خرید ارتقاء دیجیتال، هر گونه پاداش پیش‌خرید را نیز دریافت خواهید کرد. مبلغ بازپرداخت به روش خودکار به شما باز می‌گردد. این موضوع ممکن است تا ۶۰ روز به طول بیانجامد. اگر به هر دلیلی نتوانیم وجه را به روش پرداخت اصلی بازپرداخت کنیم، مبلغ به کیف پول شبکه پلی استیشن شما واریز خواهد شد.

ویژگی‌های اصلی بازی The Last of Us Part 2 Remastered شامل گرافیک بهبود یافته، حالت بقای جدید تک‌نفره با نام No Return و همچنین سه مرحله جدید خواهد بود که قبلا از بازی حذف شده بودند.