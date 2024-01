حضور کیت بلانشت و مایکل فاسبندر در فیلم جدید استیون سودربرگ

تازه‌ترین ساخته استیون سودربرگ یعنی Black Bag میزبان حضور بازیگران تراز اولی همچون کیت بلانشت و مایکل فاسبندر خواهد بود.

کارگردان پرآوازه آمریکایی یعنی استیون سودربرگ که تاکنون موفق به کسب جوایزی نظیر اسکار و نخل طلایی کن شده است، برای تولید فیلم جدید خود تحت عنوان Black Bag که از فیلم‌نامه دیوید کپ بهره می‌برد، از بازیگران تراز اول هالیوود نظیر کیت بلانشت و مایکل فاسبندر بهره خواهد گرفت. اثری که در سکوت خبری کامل پروسه آن پیش خواهد گرفت.

از جمله فیلم‌هایی که دیوید کپ تاکنون نگارش فیلم‌نامه آن‌ها را بر عهده داشته می‌توان به آثاری نظیر Indiana Jones and the Dial of Destiny (ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت)، The Mummy (مومیایی) و Angels & Demons (فرشتگان و شیاطین) اشاره کرد. اخیراً نیز در همکاری با خود شخص استیون سودربرگ فیلم Presence (پیشگاه) را تدارک دیده که برای اکران در سال میلادی ۲۰۲۴ برنامه ریزی شده است.

فیلم Black Bag از این هفته برای پیدا کردن سرمایه‌گذار مالی به کمپانی‌های فیلم‌سازی و استریم‌ها پیشنهاد خواهد شد. باید صبر کرد و دید که استیون سودربرگ چه برنامه‌های برای این پروژه مرموز خود خواهد داشت.

منبع: هالیوود ریپورتر