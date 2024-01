اطلاعات جدیدی از ریبوت تلویزیونی Harry Potter منتشر شد

طبق اخبار منتشر شده شرکت برادران وارنر از تعدادی از نویسندگان مشهور خواسته است که ایده‌هایشان را برای سریال Harry Potter به این شرکت ارائه کنند.

در سال گذشته شرکت برادران وارنر از تصمیم خود برای تولید اقتباس تلویزیونی از مجموعه رمان‌های تحسین‌شده‌ی Harry Potter، اثر جی.کی رولینگ افسانه‌ای پرده برداشت؛ این خبر با واکنش مثبتی از طرف هواداران کتاب‌ها و رمان‌های این مجموعه مواجه نشد و بسیاری به انتقاد از تصمیم این شرکت پرداختند. حال ظاهراً شرکت برادران وارنر علی‌رغم تمام حواشی به وجود آمده؛ ساخت این سریال را با جدیت دنبال می‌کند.

بنا بر گزارش‌ها این شرکت به تازگی از جمعی از نویسندگان شامل مارتا هیلیر از نویسندگان سریال محبوب Last Kingdom (آخرین پادشاهی)، کتلین جردن خالق سریال Teenage Bounty Hunters (جایزه‌بگیران جوان)، تام موران خالق سریال Devil’s Hour (ساعت اهریمن) و مایکل لسلی که نگارش فیلمنامه‌ی Hunger Games: The Ballads of Songbirds and Snakes (بازی‌های گرسنگی: تصنیف‌های مارها و پرندگان آوازخوان) را در کارنامه دارد؛ خواسته است تا ایده‌های خود را برای سریال تلویزیونی هری پاتر ارائه کنند.

کیسی بلویز مدیرعامل HBO در مورد تلاش برای یافتن شورانر این سریال می‌گوید:

ما برای یافتن شخص مناسب خودمان شخصاً وارد عمل شدیم. ما به سراغ آژانس‌ها نرفتیم و روند داخلی خودمان را داریم و نمی‌خواهیم که اخبار به بیرون درز پیدا کند؛ البته حالا که همه می‌دانند قضیه از چه قرار است؛ ما کار را با کمپانی بلیر آغاز می‌کنیم و روند توسعه‌ی این اثر را به طور جدی دنبال می‌کنیم.

با اینکه هنوز شورانر سریال Harry Potter مشخص نشده است؛ اما با قطعیت می‌توان گفت که حتی نویسنده‌های مشهور هم برای ارائه‌ی اثر درخور به انبوهی از هواداران این سری که از همین ابتدای کار نظر مثبتی نسبت به این سریال ندارند؛ کار آسانی در پیش نخواهند داشت. نظر شما در این باره چیست؟

منبع: comicbook