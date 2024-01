به نظر می‌رسد که سریال اسپین‌آف John Wick به نام The Continental چندان باب میل ایان مک‌شین نبوده است.

یکی از نکات جذاب و دوست داشتنی مجموعه فیلم‌های John Wick (جان ویک) را باید مربوط به حضور ایان مک‌شین، بازیگر مشهور ۸۱ ساله‌ای دانست که ایفای نقش شخصیت وینستون اسکات را بر عهده داشته است. مدیر یکی از هتل‌های کانتیننتال که در مسیر انتقام‌جویی جان ویک، وقایعی مهم و اساسی را رقم زد و طرفدارن این فرنچایز ژانر اکشن را حسابی به وجد آورد.

در سریال اسپین‌آف جان ویک تحت عنوان The Continental: From the World of John Wick ما با دوران جوانی شخصیت وینستون اسکات روبرو می‌شویم که توسط کولین وودل نقش آفرینی شده است. سریال کوتاه ۳ قسمتی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی مخاطبین و منتقدین روبرو شد و نتوانست تا در حد و اندازه فیلم‌های اصلی ظاهر شود تا حدی که چاد استاهلسکی نیز سعی دارد تا حد ممکن از تکرار چنین اثری خودداری کرده و تجربه کاملاً متفاوتی را در مدیوم تلویزیون رقم بزند.

حال به نظر می‌رسد که چاد استاهلسکی تنها نبوده و خود شخص ایان مک‌شین دل خوشی از این اسپین‌آف ندارد؛ زیرا آن را یک سوءاستفاده از محبوبیت برد جان ویک خطاب کرده است. او در سخنانش اعلام نموده که:

نه، من به هیچ عنوان قصد تماشای آن را ندارم. گمان می‌کنم که حتی کیانو ریوز و چاد استاهلسکی نیز رغبتی برای مشاهده‌اش نداشته باشند. زیرا هیچ ارتباطی به فیلم‌های ما نداشته است. مسئله‌ این است که یک کمپانی از محبوبیت این برند استفاده کرده تا پولی به جیب بزند.

او ادامه می‌دهد که:

آن‌ها هیچوقت از ما نظری نپرسیده و طبیعتاً چرا من باید علاقه‌ای به دیدن محصولشان داشته باشم؟ غرور آن‌ها باعث ساخته شدن چنین اثری شد و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

علی‌رغم این که ایان مک‌شین شدیداً سریال The Continental را کوبیده اما در اسپین‌آف دیگری از فرنچایز جان ویک به نام Ballerina (بالرین) حضور پیدا خواهد کرد. فیلمی با نقش آفرینی آنا د آرماس در قامت شخصیت اصلی که کیانو ریوز این بار به عنوان شخصیتی فرعی وی را همراهی می‌کند. اثری که طرفداران احتمال داده‌اند که زمینه را برای فیلم پنجم جان ویک مهیا خواهد کرد.

منبع: کامیک‌بوک