یک لیک جدید اشاره می‌کند که پورت PC بازی Ghost of Tsushima در اواخر سال جاری میلادی و پس از عرضه‌ی Horizon Forbidden West بر روی پلتفرم مذکور منتشر خواهد شد.

بازی اکشن ماجراجویی جهان باز Ghost of Tsushima در سال ۲۰۲۰ بر روی کنسول PS4 منتشر شد و توانست مورد استقبال منتقدین و گیمرها قرار گیرد. حال طبق اطلاعات جدید فاش شده، به نظر می‌رسد این بازی در سال ۲۰۲۴ در دسترس بازیکنان پلتفرم PC قرار خواهد گرفت.

این لیک توسط یکی از کارمندان استودیوی نیکسس سافتور (Nixxes Software) در ۴Chan منتشر شده است که ادعا می‌کند اطلاعاتی در مورد پورت‌های PC عناوین پلی استیشن برای سال ۲۰۲۴ دارد. طبق این گزارش، سال ۲۰۲۴ بزرگترین سال برای سونی در این پلتفرم خواهد بود.

این منبع ادعا می‌کند که بازی‌های The Last of Us Part 2 و Demon’s Souls نیز امسال بر روی PC منتشر خواهند شد. منبع مذکور همچنین ادعا کرد که پورت PC بازی Ghost of Tsushima توسط استودیوی ساکر پانچ پروداکشنز (Sucker Punch Productions) انجام می‌شود. این اولین باری است که توسعه‌دهنده مذکور روی پورت PC یک بازی کار می‌کند.

این پورت PC همچنین می‌تواند به این موضوع اشاره داشته باشد که در آینده نزدیک شاهد معرفی Ghost of Tsushima 2 باشیم. از سوی دیگر، این لیک به نسخه‌ی PC بازی‌های God of War Ragnarok و Gran Turismo 7 اشاره می‌کند. در حالی که ممکن است همه این عناوین امسال روی PC منتشر نشوند، اما Ghost of Tsushima احتمالاً امسال روی رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود، چرا که پلی‌ استیشن اغلب بزرگ‌ترین بازی‌های فرنچایزهای خود را در طی سه سال گذشته روی این پلتفرم منتشر کرده است.

