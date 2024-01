طبق آمار و ارقام و فرمول‌های ریاضی مربوط به داده‌های فصل جوایز می‌توان نامزدهای اسکار سال ۲۰۲۴ را پیش‌بینی کرد.

طی هفت دهه در تاریخ مراسم اسکار، آکادمی و عامه مردم کم و بیش در رابطه با اینکه چه اثری خوب به شمار می‌رود، اتفاق نظر داشتند. فیلم‌های موفق در گیشه‌ همچون فیلم Gone with the Wind، فیلم The Best Years of Our Lives، فیلم The Bridge on the River Kwai، فیلم Ben-Hur، فیلم Lawrence of Arabia، فیلم The Sound of Music، فیلم The Godfather، فیلم Rain Man، فیلم Titanic و تعدادی دیگر نه‌تنها توانستند جایزه اسکار بهترین فیلم را کسب کنند بلکه در دیگر دسته‌ها نیز جوایز مختلفی را کسب کردند.

با این حال، پس از موفقیت بزرگ فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King در سال ۲۰۰۴ میلادی در گیشه و همچنین مراسم اسکار، همه چیز تغییر کرد. در طول ۲۰ سال گذشته، کاملاً مشخص شده که فیلم‌های پرفروش در گیشه برای جایزه بهترین فیلم اسکار نامزد نمی‌شوند چه برسد به اینکه برنده شوند.

اما به نظر می‌رسد که علاقه‌مندان به دنیای سینما و همچنین رأی‌دهنده‌ها در مراسم‌های اهدای جوایز امسال سرانجام به یک اتفاق نظر دست پیدا خواهند کرد. پدیده جهانی و بسیار موفق Barbenheimer نه‌تنها موفقیت بسیار زیادی در گیشه را برای این دو اثر سینمایی رقم زد بلکه دو فیلم موفق اسکار امسال را نیز آشکار کرده است.

اما قبل از اینکه فیلم‌های Barbie و Oppenheimer بتوانند جایزه اسکار امسال را از آن خودشان کنند، باید در رقابت با آثار برجسته دیگری همچون فیلم Killers of the Flower Moon، فیلم The Holdovers، فیلم Poor Things، فیلم Past Lives، فیلم American Fiction و آثار دیگر پیروز شوند. کدام یک از این آثار سینمایی قرار است نامزد جایزه اسکار شوند؟

هر ساله مجله The Hollywood Reporter از ریاضیات استفاده می‌کند که احتمال نامزد شدن یک اثر سینمایی بر اساس نتایج جوایز قبلی، امتیازات منتقدان و موارد دیگر را مشخص می‌کند. فرض اصلی این مدل این است که کسانی که در سال‌های گذشته نامزد دریافت جایزه اسکار بوده‌اند، احتمالاً امسال نیز شانس بسیار بیشتری برای حضور در جمع نامزدها خواهند داشت.

در ادامه این مطلب همراه با ما باشید تا به پیش‌بینی نامزدهای اسکار سال ۲۰۲۴ میلادی بپردازیم.

بهترین فیلم

برخی از آثار سینمایی همچون فیلم Killers of the Flower Moon، فیلم Oppenheimer، فیلم Poor Things، فیلم The Holdovers، فیلم Barbie و فیلم American Fiction به احتمال بسیار زیاد در مراسم اسکار امسال نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خواهند شد چراکه هر کدام از آن‌ها در این آمار و احتمالات بالای ۹۵ درصد شده‌اند. به دنبال این شش اثر سینمایی نیز فیلم Past Lives با ۹۳ درصد و فیلم Maestro با احتمال ۸۷ درصد در مراسم امسال نامزد خواهند شد. در رده نهم این احتمال نامزد شدن برای جایزه بهترین فیلم سال اسکار نیز فیلم Anatomy of a Fall قرار دارد که به لطف نمایش بسیار قوی و خوبش در مراسم BAFTA بوده است.

در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد و ۹ فیلم ذکر شده در بالا نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم اسکار شوند، فقط یک جای خالی باقی می‌ماند و فیلم The Zone of Interest که شانس بسیار زیادی برای جایزه بهترین فیلم بین‌المللی دارد، در جمع نامزدهای بهترین فیلم سال اسکار قرار خواهد گرفت. اما احتمال اینکه آثار دیگری همچون فیلم The Color Purple، فیلم Saltburn، انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse و فیلم May December در بین نامزدها قرار بگیرند نیز وجود دارد.

بهترین کارگردانی

کریستوفر نولان از پنج بار نامزد شدن برای جایزه بهترین کارگردانی اسکار تاکنون نتوانسته جایزه‌ای را برنده شود. او قبلاً برای فیلم Memento، فیلم Inception، فیلم Dunkirk، فیلم The Dark Knight و فیلم The Prestige نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی اسکار بوده اما نتوانسته هیچ کدام از آن‌ها را به دست بیاورد. اما آمار و احتمالات به این موضوع اشاره دارند که کریستوفر نولان شانس بسیار بالایی برای تغییر این موضوع دارد و نامزد اصلی جایزه بهترین کارگردانی برای ساخت فیلم «اوپنهایمر» است و مطمئناً در نامزد شدن او در این بخش تردیدی وجود ندارد.

با این حال، کریستوفر نولان برای اینکه بتواند برای اولین بار جایزه اسکار بهترین کارگردانی را دریافت کند، احتمالاً باید با یورگوس لانتیموس برای فیلم Poor Things، مارتین اسکورسیزی برای فیلم Killers of the Flower Moon، گرتا گرویگ برای فیلم Barbie و کارگردانی دیگر رقابت کند. آخرین شانس نامزدی در این دسته نیز بین الکساندرا پین برای فیلم The Holdovers، جاناتان گلیزر برای فیلم The Zone of Interest، سلین سانگ برای فیلم Past Lives یا کارگردانی دیگر است.

بهترین بازیگر مرد

دو بازیگری که شانس بسیار بالایی برای نامزد شدن در مراسم اسکار سال ۲۰۲۴ میلادی در دسته بهترین بازیگر مرد را دارند، کیلین مورفی برای نقش‌آفرینی در فیلم «اوپنهایمر» و پل جیاماتی برای حضور در فیلم «بازماندگان» است. اما اینکه کدام یک از آن‌ها شانس بیشتری برای کسب این جایزه را دارد، مشخص نیست.

با این حال، بردلی کوپر برای فیلم Maestro، کولمن دومینگو برای فیلم Rustin و جفری رایت برای فیلم American Fiction نیز بالای ۶۰ درصد در بخش بهترین بازیگر مرد مراسم اسکار امسال نامزد دریافت جایزه خواهند شد. در کنار آن‌ها نیز لئوناردو دی کاپریو به‌خاطر نقش‌آفرینی‌اش در فیلم Killers of the Flower Moon نیز ۴۶ درصد شانس حضور در جمع نامزدهای بهترین بازیگر مرد سال ۲۰۲۴ اسکار را دارد.

بهترین بازیگر زن

لیلی گلداستون از جمله بازیگران برجسته‌ای است که اخیراً در فیلم Killers of the Flower Moon بازی کرده و تاکنون نیز در فصل جوایز عملکرد بسیار خوبی داشته است. با این حال، او در میان نامزدهای بهترین بازیگر زن بفتا جایی نداشته است و همین نیز واقعاً جای تعجب دارد. همین نیز سبب شده تا نامزدهای احتمالی دسته بهترین بازیگر زن دچار تغییر و تحول شود و احتمالات تغییر کند. با این وجود، لیلی گلداستون همچنان شانس اول برای تبدیل شدن به اولین بازیگر بومی آمریکایی نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر زن است اما طرفداران امیدوار هستند که او بتواند فراتر از نامزد شدن برود و جایزه را از آن خودش کند.

مطمئناً نامزد نشدن لیلی گلداستون در مراسم بفتا سبب شده تا شانس اما استون به‌خاطر نقش‌آفرینی در فیلم «بیچارگان» برای حضور در جمع نامزدهای بهترین بازیگر زن اسکار بیشتر باشد. کری مولیگان برای فیلم Maestro، مارگو رابی برای فیلم Barbie، گرتا لی برای فیلم Past Lives، ساندرا هولر برای فیلم Anatomy of a Fall و آنت بنینگ برای فیلم Nyad از دیگر شانس‌های این دسته هستند.

بهترین بازیگر مکمل مرد

