<اشاره پدرو پاسکال به سرنوشت جوئل در فصل دوم the last of us>

یکی از مهمترین مسائلی که طرفداران The Last of Us خواهان مشاهده آن هستند، ادامه شخصیت‌پردازی و تعیین سرنوشت جوئل با نقش آفرینی پدرو پاسکال می‌باشد.

یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های به تصویر کشیده شده در دنیای بازی‌هایی ویدیویی، جوئل از فرنچایز تحسین شده The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) نام دارد. پدری دردمند، خشمگین و تنها که به راه افتادن آخرالزمان منجر به بروز تراژدی‌های فاجعه‌باری برای وی شده است؛ شخصیتی که پدرو پاسکال ایفای نقش آن را در اقتباس تلویزیونی شبکه HBO در کنار بلا رمزی بر عهده داشته است.

این بازیگر نامزد دریافت جایزه امی در تازه‌ترین مصاحبه خود حول محور سرنوشت جوئل در فصل دوم سریال آخرین بازمانده از ما صحبت کرده است. در حالی که او از برنامه ریزی‌های کریگ مازن و نیل دراکمن بی‌اطلاع می‌باشد اما اعلام نموده که وقایع پیش رو برای این شخصیت می‌تواند مخاطبین را شگفت‌زده نماید.

گمان می‌کنم که آن‌ها به طرزی باورنکردنی می‌توانند از المان‌های موجود برای شگفت‌زده کردن ما در غالب اثری تلویزیونی بهره ببرند. البته که قصد فاش کردن اطلاعات خاصی را نداشته و حقیقت این است که اطلاعات چندانی هم در اختیار ندارم.

فصل نخست این مجموعه تلویزیونی درام و پسا-آخرالزمانی با اتفاق بزرگی به پایان رسید؛ جایی که جوئل در تصمیمی خودخواهانه، از فدا شدن الی برای نجات بشریت خودداری کرد و برای بازگرداندن وی، قتل‌عام فجیعی را در بیمارستان نیروهای فایرفلای به راه انداخت و چنین کشتاری را در نهایت از الی مخفی نگه داشت.

باید صبر کرد و دید که چنین تصمیمی با چه عواقبی روبرو می‌شود. اتفاقی که در فصل دوم The Last of Us شاهد تاثیرات آن خواهیم بود.

منبع: Comingsoon