با فرا رسیدن سال ۲۰۲۴ میلادی که از آن به عنوان سال اژدها یاد می‌شود، به سراغ معرفی برخی از جذاب‌ترین ساخته‌های سینمایی حول محور این موجودات افسانه‌ای رفته‌ایم.

اژدها یکی از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین موجودات افسانه‌ای به تصویر کشیده شده در تاریخ می‌باشد که تاکنون به شکل‌های مختلفی به تصویر کشیده شده و هر کشوری با هر تاریخ و فرهنگی، دیدگاه منحصر به فردی حول محور آن را به معرض نمایش گذاشته است. موجودی عظیم، مرگبار، بی‌رحم و کهن که قابلیت افروختن آتش از دهانش را داشته و مخاطبین تلویزیونی حسابی منتظر فصل دوم سریال House of the Dragon هستند تا تقابل آن‌ها را در آسمان‌ها مشاهده نمایند.

شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که در فرهنگ کشور چین ما با چیزی به نام زودیاک چینی طرف هستیم؛ چیزی که از ۱۲ حیوان کاملاً متفاوت تشکیل شده و هر سال به یکی از آن‌ها تعلق می‌گیرد. یکی از این موجودات زودیاک چینی اژدها نام دارد که سال ۲۰۲۴ میلادی به آن اختصاص یافته و به همین سبب نیز در مقاله امروز به سراغ ۱۰ فیلم جذاب و به یاد ماندنی با حضور اژدهایانی رفته‌ایم که هر یک به گونه‌ای مخاطبین خود را به وجد آورده‌اند.

فیلم The Hobbit: The Desolation of Smaug (هابیت: برهوت اسماگ)

دنیای حماسی و افسانه‌ای خلق شده توسط جی. آر. آر. تالکین مملو از موجودات عجیب و غریب در جبهه‌های خیر و شر می‌باشد که یکی از منحصر به فردترین آن‌ها اژدهایی به نام اسماگ نام داشته است.

۳ گانه هابیت پیتر جکسون با وجود تمام نقص‌ها و کاستی‌ها اما از المان مهم و به یاد ماندنی بهره می‌برد. در فیلم دوم به نام The Hobbit: The Desolation of Smaug با اژدهایی خبیث، زیرک و بی‌رحم به نام اسماگ روبرو می‌شویم که اربور را به تسخیر خود درآورده و چیزی جز بدبختی و فلاکت برای دوارف‌ها به همراه نداشته است. این موجود که به طرزی استادانه توسط بندیکت کامبربچ تصویربرداری و صداپیشگی شده، تمام آن چیزی است که مخاطبین از مفهوم اژدها نیاز دارند تا بر پرده سینما دیده و از بابت آن به وجد بیایند. تقابل بیلبو بگینز و اسماگ را می‌توان به عنوان یکی از فراموش نشدنی‌ترین سکانس‌های تاریخ سینما در ژانر فانتزی به شمار آورد.

فیلم Reign of Fire (سلطنت اژدها)

یکی از بهترین فیلم‌های اژدها محور تاریخ سینما که از زوج کریستین بیل و متیو مک‌کانهی بهره برده و در کمال ناامیدی، آن‌طور که می‌بایست دیده و تحویل گرفته نشده، Reign of Fire محصول سال ۲۰۰۲ میلادی نام دارد.

در این فیلم آخرالزمانی گروهی از کارگران مترو زیرزمینی شهر لندن، به صورت اتفاقی با حفاری عمیق خود موجب بیدار شدن اژدهایانی می‌شوند که برای قرن‌ها به خوابی طولانی رفته بودند؛ اتفاقی که سبب می‌شود تا تنها پس از گذشت ۲۰ سال، بشر به مرز سقوط رسیده و تنها تعدادی اندک باقی مانده تا به رویارویی با این موجودات رفته و شانس خود برای نجات سیاره زمین امتحان نمایند. Reign of Fire اثری تیره و تاریک و بسیار بی‌رحم در رابطه با اژدهایان می‌باشد که پس از گذشت بیش از ۲ دهه نه تنها همچنان حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و جلوه‌های بصری آن هر بیننده‌ای را میخکوب خواهد کرد، بلکه تاثیر قابل توجهی در جایگاه اژدها در سینما و تلویزیون داشت تا حدی که سریالی همچون Game of Thrones برای نمایش این موجودات از آن الهام گرفته است.

انیمیشن Wish Dragon (اژدهای آرزو)

اژدهایان گوناگونی در صنعت انیمیشن به شکلی به یاد ماندنی به تصویر کشیده شده‌اند که یکی از دوست داشتنی‌ترین آن‌ها را در انیمیشن Wish Dragon مشاهده کرده‌ایم.

برخلاف موارد بالا که اژدهایان را به گونه‌ای مخوف و وحشتناک به تصویر کشیده است، این بار به سراغ اژدهایی رفتیم که از توانایی برآورده کردن آرزوها برخوردار می‌باشد. موجودی که با پسری به نام دین سونگ آشنا شده و وظیفه پیدا می‌کند تا آرزوی وی را محقق نماید؛ آرزویی که آن‌ها را با ماجراجویی و اتفاقات جذاب و غیرمتظره‌ای مواجه خواهد کرد. کمپانی سونی پیکچرز برداشتی سرگرم‌کننده و دوست داشتنی از اژدهایان را در انیمیشن Wish Dragon پدید آورده که شخصیت‌پردازی او و دغدغه‌هایش می‌تواند هر بیننده‌ای را به خنده وا دارد.

فیلم Dragonheart (قلب اژدها)

یکی از جذاب‌ترین داستان‌های فانتزی حول محور اژدها در فیلم Dragonheart رقم خورده که در سال ۱۹۹۶ میلادی نامزد دریافت جایزه اسکار برای برخورداری از بهترین جلوه‌های ویژه شده است.

در این فیلم قرون وسطایی به راه افتادن جنگی داخلی سبب می‌شود تا شاهزاده‌ای به نام اینون با جراحات مرگباری روبرو گشته و عملاً فاصله چندانی با مرگ حتمی نداشته باشد. جراحاتی که هیچ درمانی نداشته و تنها اژدهایی به نام دراکو می‌تواند وی را بهبود ببخشد؛ با این شرط که در ازای فدا کردن نیمی از قلب خود، این جوان بعدها به حاکمی ظالم تبدیل خواهد شد. مسئله‌ای که استاد اینون را متقاعد می‌کند که تنها راه چاره، نابودی تمام اژدهایان سرزمینش بوده تا بلکه بتواند قلب سیاه شاگردش را پاک نماید. Dragonheart روایت جالب توجهی حول محور دراکو رقم زده که قطعاً می‌تواند نظر شما را جلب نماید؛ مخصوصاً آن که از نقش آفیرنی جذاب شان کانری نیز بهره برده است.

فیلم The NeverEnding Story (داستان بی‌پایان)

برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Action, CHRISTIAN BALE, Fantasy, Matthew McConaughey, اژدها

منبع متن: gamefa