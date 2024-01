صداپیشه شخصیت منفی indiana jones and the great circle مشخص شد

ماریوس گاوریلیس (Marios Gavrilis) صداپیشه شخصیت Voss در بازی مورد انتظار Indiana Jones and the Great Circle خواهد بود.

از زمان معرفی ساخته جدید استودیوی سوئدی ماشین گیمز (MachineGames)، یعنی عنوان اکشن ماجراجویی اول شخص Indiana Jones and the Great Circle در جریان رویداد Xbox Developer Direct، اطلاعات مختلفی از این بازی منتشر شده و اخیراً نیز صداپیشه شخصیت منفی آن مشخص گردیده است.

اخیراً ماریوس گاوریلیس با انتشار پیامی در صفحه‌ی توییتر خود اعلام کرده است که نقش شخصیت منفی Voss را در بازی Indiana Jones and the Great Circle ایفا خواهد کرد. او سابقه‌ی دوبله‌ی آلمانی شخصیت بروس وین در Gotham Knights و سم پورتر بریجز در بازی Death Stranding و در نسخه‌های آلمانی عناوین Assassin’s Creed Odyssey و Far Cry 6 به ترتیب صداپیشگی شخصیت‌های Alexios و Dani Rojas را برعهده داشته است.

گاوریلیس همچنین در چند پروژه‌ی انیمیشن نیز سابقه‌ی کار دارد. او صداپیشگی نسخه آلمانی شخصیت Donkey Kong در فیلم The Super Mario Bros.، شخصیت Reiner Braun در Attack on Titan، شارلوت کاتاکوری (Charlotte Katakuri) در One Piece و دیو براندو در JoJo’s Bizarre Adventure را انجام داده است.

این صداپیشه علاوه بر نسخه‌ی انگلیسی Indiana Jones and the Great Circle، در نسخه‌ی آلمانی این اثر نیز حضور خواهد داشت. پیش از این اعلام شده بود که تروی بیکر (Troy Baker)، صداپیشه و بازیگر شخصیت ایندیانا جونز در این بازی است.

بازی Indiana Jones and the Great Circle در اواخر سال جاری میلادی بر روی ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.

نظر شما در این باره چیست؟