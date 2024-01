رمی بوتین (Rémi Boutin)، طراح ارشد بازی Prince of Persia: The Lost Crown، دوست دارد روزی بتواند روی مجموعه زلدا (Zelda) کار کند. بازی Prince of Persia: The Lost Crown از یوبیسافت، توانست ضمن کسب موفقیت و ارائه‌ی یک تجربه‌ی مترویدوانیایی جذاب، مجموعه را به ریشه‌های خود بازگرداند. حال طراح ارشد بازی، در مصاحبه اخیر […]

علاقه‌مندی سازنده Prince of Persia: The Lost Crown به کار روی مجموعه زلدا رضا خلف چعباوی ۲ بهمن ۱۴۰۲ - 16:32