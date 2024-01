بازیکنانی که نسخه استاندارد عنوان Like a Dragon: Infinite Wealth را به قیمت ۷۰ دلار خریداری می‌کنند، نمی‌توانند به حالت New Game Plus، دسترسی داشته باشند. اثر نقش آفرینی Like a Dragon: Infinite Wealth، در ابتدا کاملا امیدوار کننده به نظر می‌رسید، اما با وجود اینکه برخی موارد وجود دارند که توجه زیادی را به […]

حالت +NG بازی Like a Dragon: Infinite Wealth فقط با خرید نسخه‌های ویژه در دسترس خواهد بود علیرضا نظری ۲ بهمن ۱۴۰۲ - 17:45