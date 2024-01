نامزدهای جایزه تمشک طلایی اعلام شدند

نامزدهای جایزه Razzie یا همان تمشک طلایی سال ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند و نام فرانچایزهای بزرگ ابرقهرمانی قطعاً در این لیست به چشم می‌خورد.

فیلم‌های Ant-Man and the Wasp: Quantumania و Shazam Fury of the Gods هر دو در لیست نامزدهای Razzies قرار گرفتند. Ant-Man 3 نامزد “بدترین بازیگر نقش مکمل مرد” (مایکل داگلاس و بیل موری) و همچنین “بدترین پیش درآمد، بازسازی، ریپ آف، یا دنباله” شده است.

شزم ۲ نامزدی در بخش‌های «بدترین فیلم»، «بدترین بازیگر زن» (دیم هلن میرن)، «بدترین بازیگر نقش مکمل زن» (لوسی لیو) و «بدترین فیلمنامه» را به دست آورده است. علاوه بر فیلم‌های مارول و دی‌سی، شاهد اسامی فیلم‌هایی همچون Expend4bles، The Exorcist: Believer، Meg 2: The Trench و Winnie the Pooh: Blood & Honey هستیم. چند نامزدی مجزا برای فیلم‌هایی مانند Five Nights at Freddy’s (بدترین بازیگر نقش مکمل زن برای موری استوارت مسترسون)، Magic Mike’s Last Dance (بدترین بازیگر زن برای سلما هایک)، Ghosted (بدترین بازیگر مرد و بدترین بازیگر زن برای کریس ایوانز و آنا د آرماس) و Fast X (“بدترین بازیگر” برای وین دیزل) اعلام شده است.

برخی از بازیگران کهنه کار و افراد مشهور نیز در این لیست هستند: مگان فاکس نامزد بدترین بازیگر زن و بدترین بازیگر نقش مکمل زن ( برای فیلم‌های Expend4bles، Johnny & Clyde). راسل کرو ( برای فیلم جن گیر پاپ)؛ جان وویت (برای فیلم Mercy)؛ جنیفر لوپز (برای فیلم مادر)؛ کیم کاترال (برای فیلم درباره پدرم) و سیلوستر استالونه (برای فیلم Expend4bles).

در بیانیه جوایز The Razzies آمده است:

پس از اعتصابات، تداوم یک طاعون در سراسر جهان و احساس عمومی آگورافوبیا جهانی، افول تجربه سینمایی اجتناب ناپذیر است. خوشبختانه، یک عروسک و یک فیلم درباره بمب، سینما را زنده کردند.

در ادامه می‌توانید شاهد لیست کامل نامزدها باشید:

بدترین فیلم:

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

بدترین بازیگر مرد:



راسل کرو برای The Pope’s Exorcist

وین دیزل برای Fast X

کریس ایوانز برای Ghosted

جیسون استاتهام برای Meg 2: The Trench

جان وویت برای Mercy

بدترین بازیگر زن:



آنا د آرماس برای Ghosted

مگان فاکس برای Johnny & Clyde

سلما هایک برای Magic Mike’s Last Dance

جنیفر لوپز برای The Mother

دیم هلن میرن برای Shazam! Fury of the Gods

بدترین بازیگر نقش مکمل زن:



کیم کاترال برای About My Father

مگان فاکس برای Expend4bles

بیا لینگ برای Johnny & Clyde

لوسی لیو برای Shazam! Fury of the Gods

مری استوارت مسترسون Five Nights at Freddy’s

بدترین نقش مکمل مرد:



مایکل داگلاس برای Ant Man & The Wasp: Quantumania

مل گیبسون برای Confidential Informant

بیل موری برای Ant Man & The Wasp: Quantumania

فرانکو نرو برای The Pope’s Exorcist

سیلوستر استالونه برای Expend4ables

بدترین زوج سینمایی:



آنا د آرماس و کریس ایوانز در Ghosted

سلما هایک و چانینگ تایتوم در Magic Mike’s Last Dance

پو و پیگلت در Winnie the Pooh: Blood and Honey

بدترین پیش درآمد، بازسازی، ریپ-آف یا دنباله:



Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of … Still Beating a Dead Horse

بدترین کارگردانی:



ریس فریک واترفیلد برای Winnie the Pooh: Blood and Honey

دیوید گوردون گرین برای The Exorcist: Believer

پیتون رید برای Ant Man & the Wasp: Quantumania

اسکات وا برای Expend4bles

بن ویتلی برای Meg 2: The Trench

بدترین فیلم‌نامه:



The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of … Can I go home now?

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey

برندگان جوایز تمشک طلایی ۹ مارس (۱۹ اسفند) اعلام خواهند شد.