انیمه My Love Story with Yamada-kun at Lv999 با تکیه بر ایده بازی‌های ویدیویی توانسته تا یکی از جذاب‌ترین داستان‌های عاشقانه را به تصویر بکشد که هر بیننده‌ای را شیفته خود خواهد نمود.

آثار مرتبط با بازی‌های ویدیویی در دنیای انیمه مسبب خلق داستان‌های جذاب و هیجان‌انگیزی شده که می‌توان به مشهورین آن یعنی مجموعه Sword Art Online اشاره کرد. با این حال در سمت مقابل ما با انیمه‌ای تحت عنوان My Love Story with Yamada-kun at Lv999 با نام عجیب و غریبش طرف هستیم که یکی از منحصر به فردترین روایت‌های عاشقانه را با حضور شخصیت‌هایی به یاد ماندنی و دوست داشتنی رقم زده است.

انیمه‌ای که مفهوم عشق و دوستی را به ساده‌ترین شکل ممکن در بستری از بازی‌های ویدیویی به تصویر کشیده و نه تنها دوست‌داران انیمه را حسابی به وجد خواهد آورد، بلکه علاقه مندان به بازی‌های ویدیویی نیز می‌توانند به تماشای آن نشسته و لذت کافی را ببرند. اثری که در معرفی انیمه این هفته به سراغش رفته تا نگاهی به داستان و شخصیت‌هایش داشته باشیم.

نام انیمه: My Love Story with Yamada-kun at Lv999

نام انیمه به فارسی: ابراز عشق به یامادا با لول ۹۹۹

ژانر: عاشقانه و کمدی

سال پخش: ۲۰۲۳

مانگاکا: ماشیرو

استودیو سازنده: مدهاوس

کارگردان انیمه: موریو آساکا

انیمه My Love Story with Yamada-kun at Lv999 حول محور دختری زیبا، دوست داشتنی و پر جنب و جوش به نام آکانه کینوشیتا جریان دارد که به واسطه دوست خود با بازی‌های ویدیویی آشنا شده و روزهای خود را با وی در آن سپری می‌کند. با این حال تمام زندگی وی براساس دوستی با این پسر رقم خورده و زمانی که به شکلی ناگهانی از یکدیگر جدا می‌شوند، دنیا بر سر دختر داستان خراب می‌شود تا حدی که به افسردگی شدید دچار گشته و از عالم و آدم فاصله می‌گیرد.

او که روزهای خود را بدون هیچ امید و آرزویی سپری می‌کند، به سبب تنهایی و افسردگی اعتیاد به بازی ویدیویی پیدا کرده و تمام مدت زمان خود را در آن سپری می‌کند؛ جایی که در یکی از روزها با کاربر دیگری به نام آکیتو یامادا آشنا شده که از قدرت و سطح بسیار بالایی در بازی نام برده شده بهره می‌برد. دختر داستان که اساساً یک آماتور محسوب می‌شود، برخلاف میل باطنی از این کاربر درخواست کمک کرده که با رفتار سرد وی روبرو می‌شود.

علی‌رغم آشنایی نه چندان جالب توجه مابین آکانه کینوشیتا و آکیتو یامادا اما دست سرنوشت آن‌ها را به شکلی غافلگیرکننده در دنیای واقعی روبروی یکدیگر قرار می‌دهد. جایی که با شخصیت واقعی کاربر همه فن حریف بازی MMOی آشنا می‌شویم که پسری آرام، درونگرا، تنها و نه چندان اجتماعی ولی در حال مهربان و دلسوز بوده که علاقه بسیاری به بازی‌های ویدیوی دارد تا حدی که تمام زمان‌های خالی خود را به انجام عناوینی مختلف روی آورده است.

این دختر و پسر به شکلی غیرمنتظره در یک جشنواره بازی‌های ویدیویی با یکدیگر مواجه شده و یامادا که شرایط روحی نگران‌کننده آکانه کینوشیتا را مشاهده می‌کند، علی‌رغم نابلدی در برقراری ارتباط با جنس مخالف سعی می‌کند تا به وی کمک کرده و شرایطش را بهبود ببخشد. سعی و تلاشی که با موانع بسیاری همراه شده و هر جفت آن‌ها مجبور می‌شوند تا با چالش‌های مختلفی برای آشنایی با یکدیگر دست و پنجه نرم نمایند؛ مسئله‌ای که در نهایت به ایجاد حسی عاشقانه درون هر جفت آن‌ها منجر می‌شود.

در حالی که کینوشیتا دختری پر جنب و جوش و جسور به شمار رفته و به اشکال مختلف سعی دارد تا احساس خود را بروز دهد، یامادا از ترسی درونی برای ابراز این حس رنج می‌برد که ریشه در گذشته وی داشته و سبب شده تا نه تنها درک احساسات دختر مقابلش برایش به امری سخت و طاقت‌فرسا تبدیل شود، بلکه حتی بر زبان آوردن این احساس نیز برای او به امری دشوار و چه بسا غیرممکن تبدیل شده و منجر به بروز مشکلات گوناگونی می‌شود که حتی اطرافیانش را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

سعی و تلاش کینوشیتا و یامادا برای برقراری ارتباط با یکدیگر و درک متقابلشان منجر به خلق داستانی بسیار زیبا، احساسی و جذاب شده که به مدت ۸ قسمت می‌تواند حسابی شما را تحت تاثیر قرار دهد. مخصوصاً آن که رفرنس‌های جالب توجهی به بازی‌های ویدیویی داشته و نشان می‌دهد که چگونه پیدا شدن آدم درست در زندگی‌تان، می‌تواند حتی ساده‌ترین لذت و تفریحات را نیز دوچندان ارزشمند جلوه نماید.

در پایان باید گفت که My Love Story with Yamada-kun at Lv999 انیمه‌ای کوتاه با داستان و شخصیت‌پردازی زیبا و به یاد ماندنی می‌باشد که به سبب سال ساخت آن، از جلوه‌های بصری رنگارنگ و چشم‌نوازی بهره برده است. در حالی که عموماً بازی‌های ویدیویی مسبب خلق انیمه‌های اکشن و پر زد و خوردی شده اما ساخته استودیو مدهاوس از این ایده برای روایت عاشقانه‌ای دلنشین بهره گرفته که تماشای آن را به شما توصیه می‌نماییم.

منبع: گیمفا