بازی‌های گیاهان علیه زامبی‌ها سبک بسیار خاصی داشتند. به این شکل که شما باید گیاهان را در مزرعه خود بکارید تا جلوی موج حملات زامبی‌ها را بگیرند. نکته اینجاست که هر کدام از گیاهان یک قابلیت خاص داشته و شما باید با توجه به توانایی‌های آن چیدمان را انجام دهید.

حال شرکت سازنده تصمیم گرفته تا یک بازی جدید از مجموعه گیاهان علیه زامبی‌ها عرضه کند. نام این بازی گیاهان علیه زامبی‌های ۳: به زامبوربیا خوش آمدید (Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia) است که قرار است سال آینده به طور کامل عرضه شود. نکته اینجاست که یک نسخه محدود از وجود دارد که به صورت محدود در دسترس برخی مناطق مثل بریتانیا قرار گرفته است.

با توجه به تریلر و اطلاعاتی که از این بازی منتشر شده، بازی گیاهان علیه زامبی‌های ۳ یک بازگشت کامل به عناوین کلاسیک این مجموعه است. به این شکل که از لحاظ گیم‌پلی بازی حالت استراتژی و دفاع از مقر دارد ولی یک بخش داستانی و پازلی هم به بازی اضافه شده است. به همین دلیل شما به محتوای بیشتر و یک بازی عمیق‌تر روبرو هستید. همینطور اینکه بسیاری از گیاهان قدیمی نیز در این بازی وجود داشته و البته چندین مورد جدید هم به شماره ۳ اضافه شده است.

بازی گیاهان علیه زامبی‌های ۳ به طور کامل رایگان خواهد بود ولی دارای قابلیت خرید درون برنامه‌ای نیز در آن وجود دارد. در نتیجه اگر شما بخواهید زودتر در این بازی پیشرفت کنید می‌توانید بیشتر برای آن هزینه کنید.

بازی گیاهان علیه زامبی‌ها ۳ در حال حاضر در وضعیت Soft Launch قرار دارد. به این شکل که بازی تقریباً به شکل کامل در مناطق محدودی عرضه شده تا نظرات کاربران را دریافت کرده و تا زمان عرضه اصلی بازی بهبود پیدا بکند. نکته اصلی در مورد بازی این است که میزان تعادل و قدرت گیاهان رعایت شده و بازی مشکلات زیادی نداشته باشد. همینطور اینکه بازیکنان آزادی عملی در شماره ۳ داشته و می‌توانند دنیای آن را به شکلی که دوست دارند طراحی کنند.

اولین بازی گیاهان علیه زامبی‌ها در سال ۲۰۰۹ میلادی برای پلتفرم موبایل عرضه شد. این بازی در اوایل دوران تلفن‌های هوشمند در دسترس کاربران قرار گرفت و طرفداران بسیار زیادی بدست آورد. پس از آن در سال ۲۰۱۳ شرکت سازنده تصمیم به عرضه شماره ۲ آن کرد و توانست یکی از بهترین بازی‌های پلتفرم موبایل را تولید کند.

از آن زمان تا الان ما شاهد چندین بازی جانبی از این مجموعه بودیم ولی هیچ کدام یک دنباله اصلی برای گیاهان علیه زامبی‌ها نبودند. حال شرکت سازنده تصمیم گرفته تا با عرضه این دنباله دوباره این مجموعه را زنده کرده و به دوران اوج خود باز گرداند.

