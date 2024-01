تریلر انیمه Rick and Morty: The Anime منتشر شد

در اقدامی غیرمنتظره شاهد انتشار تریلر انیمه Rick and Morty: The Anime هستیم که جلوه متفاوتی از ریک و مورتی را به معرض نمایش گذاشته است.

مجموعه تلویزیونی و انیمیشنی Rick and Morty (ریک و مورتی) ساخته جاستین رویلند و دان هارمون را می‌توان به عنوان یکی از جذاب‌ترین آثار علمی تخیلی و کمدی بزرگسالانه خطاب کرد که از سال ۲۰۱۳ میلادی تا به امروز با ۷ فصل برای مخاطبین به ارمغان آورده شده و حسابی مورد توجه قرار گرفته است. شهرتی که سبب شده تا برخلاف انتظارات شاهد نسخه‌ای انیمه‌ای از آن باشیم.

به راه افتادن اعتصابات نویسندگان و بازیگران هالیوود سبب شده تا پخش فصل هشتم انیمیشن سریالی Rick and Morty به تعویق افتاده و برای سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شود که ادالت سویم برای پر کردن این بازه زمانی به سراغ اسپین‌آفی تحت عنوان Rick and Morty: The Anime رفته است که ماجراجویی‌های دیوانه‌وار ریک و مورتی را با حال و هوای انیمه‌های شرقی ترکیب کرده است.

به همین منظور نیز نخستین تریلر از این انیمه منتشر شده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

محبوبیت روزافرزون صنعت انیمه سبب شده تا کمپانی‌های هالیوودی بیش از پیش به تولید چنین آثاری روی بیاورند. از ساخت انیمه جوخه انتحار گرفته تا جان ویک و حال ریک و مورتی که قطعاً دوست داران این مجموعه‌ها را حسابی شگفت‌زده خواهد کرد.

انیمه کوتاه Rick and Morty: The Anime در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۴ میلادی پخش خواهد شد.

