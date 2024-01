شرکت Riot Games، سازنده‌ی بازی‌های League of Legends و Valorant، از اخراج ۱۱% از نیروی کار خود که حدود ۵۳۰ نفر از کارمندان را شامل می‌شود، خبر داده است.

A. Dylan Jadeja، مدیرعامل Riot Games، بیانیه‌ای را در این خصوص منتشر کرده که به شرح زیر است:

امروز تصمیمی را به اشتراک می‌گذارم که امیدوار بودیم هرگز مجبور نباشیم در Riot Games بگیریم. ما در حال تغییر برخی از شرط‌بندی‌هایی هستیم که انجام داده‌ایم و نحوه کار خود را در سراسر شرکت تغییر می‌دهیم تا تمرکز ایجاد کنیم و خود را به سمت آینده‌ای پایدارتر سوق دهیم. این تصمیم به این معنی است که ما در حال حذف حدود ۵۳۰ نقش در این شرکت هستیم که حدود ۱۱ درصد از نیروی کار ما را تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر را بر تیم‌های خارج از بخش توسعه اصلی دارد. این موضوع همچنین متأسفانه به این معنی است که ما با بسیاری از همکاران و دوستان با استعداد در تمام بخش‌های مختلف Riot خداحافظی خواهیم کرد.

مدیرعامل Riot Games در ادامه این بیانیه توضیح می‌دهد که شرکت مجبور شده تا این اقدامات را انجام دهد چراکه برخی از سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که انجام داده آنطور که انتظار می رفت نتیجه نداده و منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شرکت به یک نقطه ناپایدار شده است.

امروز ما شرکتی بدون تمرکز کافی هستیم و به عبارت ساده، کارهای زیادی در دست اجرا داریم. برخی از سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که انجام داده‌ایم، آنطور که انتظار داشتیم نتیجه نمی‌دهند. هزینه‌های ما به حدی افزایش یافته است که ناپایدار هستند و ما جایی برای آزمایش یا شکست باقی نگذاشته‌ایم که این امر برای شرکت خلاقی مانند ما حیاتی است. همه این‌ها بخش‌های اصلی کسب و کار ما را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اخراج‌ها در Riot Games از قبل شروع شده است و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده تکمیل شود. به عنوان بخشی از این روند، شرکت مذکور به کارمندان سابق خود شش ماه حداقل حقوق به همراه پاداش نقدی و پشتیبانی ارائه می‌دهد. این شرکت همچنین به کارکنان خود گفته است جلسات آینده را لغو نمایند و برای کمک به رسیدگی به اخراج‌ها از خانه کار کنند.

در کنار اخراج‌ها، این شرکت در حال حذف بخش Riot Forge از خود است. Riot Forge مسئول انتشار چند بازی تکنفره از دنیای League of Legends بوده و Bandle Tale: A League of Legends Story آخرین انتشار این بخش خواهد بود.

Riot Games علیرغم این اخراج‌ها اعلام کرد عناوین اصلی این شرکت شامل League of Legends، Valorant، Teamfight Tactics و League of Legends: Wild Rift قرار است جاه‌طلبانه‌تر از قبل باشند. با این حال، انتظار می‌رود که محتوای بازی Legends of Runeterra کاهش یابد، زیرا تیم آن تحت تاثیر کوچک‌سازی قرار خواهد گرفت.

