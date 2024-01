طبق جدیترین اطلاعات منتشر شده، دیوید اف. سندبرگ (David F. Sandberg) کارگردان فیلم‌هایی نظیر شزم و آنابل: خلقت، این فیلم جدید را کارگردانی خواهد کرد. در این میان گری دابرمن (Gary Dauberman)، فیلمنامه‌نویس It، آنابل و The Nun در حال نوشتن فیلمنامه‌ی آنتیل داون است که در ابتدا توسط بلر باتلر (Blair Butler)، نویسنده‌ی The Invitation نوشته شده بود. این اقتباس سینمایی توسط Screen Gems و پلی‌استیشن پروداکشنز (PlayStation Productions) که هر دو زیرمجموعه‌ی کمپانی سونی (Snoy) هستند، با درجه‌ی سنی بزرگسال (R) تولید می‌شود.

در حالی که سندبرگ شاید بیشتر با شزم شناخته شود اما هنر فیلمسازی او با ژانر وحشت شروع می‌شود. او قبل از کارگردانی آنابل: خلقت در سال ۲۰۱۷، فیلم‌های Closet Space و Lights Out را در سال ۲۰۱۶ ساخت. آخرین فیلم او Shazam: Fury of the Gods بود که سال گذشته در سینما‌ها به نمایش درآمد.



شایان ذکر است که Until Dawn از بازیگران مختلف سینما و تلویزیون از جمله رامی ملک (Rami Malek)، هیدن پانتییر (Hayden Panettiere)، جردن فیشر (Jordan Fisher) و غیره برای بازیگران خود استفاده کرده است. در حال حاضر صحبتی در مورد اینکه آیا این اقتباس هر یک از آن‌ها را برای ایفای مجدد نقش‌هایشان باز می‌گرداند یا خیر وجود ندارد. از طرفی با توجه به سبک بازی که در آن هر یک از بازیکنان به نتیجه‌ی خاص خود دست پیدا می‌کردند، باید دید که فیلم ذکر شده چه داستانی را روایت خواهد کرد.

فیلم آنتیل داون به مجموعه‌ای از دیگر اقتباس‌های تولید پلی‌استیشن می‌پیوندد که از بین آن‌ها می‌توان به فیلم سال گذشته‌ی گرن توریسمو، سریال تلویزیونی لست آو آس و توئیستد متال که بر دو برای فصل دوم تمدید شده‌اند، سریال هورایزن و گاد آو وار اشاره کرد. در نهایت گفتنی است که استودیوی سوپرمسیو یک جانشین معنوی برای آنتیل داون در سال ۲۰۲۲ به نام The Quarry منتشر کرده اما بازی بعدی آن‌ها Little Nightmares III است که قرار است در سال جاری میلادی منتشر شود.

منبع: Game Informer

نوشته فیلم اقتباسی آنتیل داون توسط کارگردان آنابل ساخته خواهد شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala