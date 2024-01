از فیلم Snatch گرفته تا فیلم The Meg بهترین فیلم‌های جیسون استاتهام آثاری جذاب و تماشایی به شمار می‌روند.

جیسون استاتهام به یکی از ستاره‌های اکشن برجسته و مهم هالیوود تبدیل شده است. این در حالی است که این بازیگر کار خودش را در ابتدا به‌عنوان یک مدل مد شروع کرده و در کنار آن نیز هنرهای رزمی را تمرین می‎‌کرده و عضو تیم ملی غواصی بریتانیا بوده است. در ادامه او همکاری خودش با کارگردان گای ریچی را شروع کرد و همین نیز باعث شد تا او نقش‌هایی را در فیلم‎‌های The Italian Job و Ghosts of Mars ایفا کند و سپس با حضور در فیلم‌های The Transporter و The Expendables به شهرت بسیار زیادی دست پیدا کند.

جیسون استاتهام همچنین توانسته همانند پیشینیان خودش همچون سیلوستر استالونه و آرنولد شوارتزنگر خودش را تبدیل به یک ستاره اکشن کند چراکه قادر بود تا هم در فرنچایزهای بلاک‌باستری بزرگ و هم آثار مهیج با بودجه کم و همچنین کمدی‌های جالب نقش‌آفرینی کند. جیسون استاتهام مرد پر مشغله‌ای است و اخیراً نیز در فیلم The Beekeeper بازی کرده است؛ حالا در این مطلب قرار است به معرفی بهترین فیلم‌های این بازیگر بپردازیم. همراه با ما باشید.

فیلم The Meg – محصول سال ۲۰۱۸

فیلم The Meg

فیلم «مگ» تقابل جیسون استاتهام با این کوسه ماقبل تاریخی است. در این اثر سینمایی، جیسون استاتهام نقش جوناس تیلور را بازی می‌کند که کاپیتان نیروی دریایی بوده و یک خدمه زیردریایی را در اعماق دریا توسط موجودی مرموز از دست می‌دهد. اما زمانی که یک کوسه غول‌پیکر ماقبل تاریخی معروف به مگالدون بیدار می‌شود، تیلور وظیفه پیدا می‌کند تا ساکنین یک مرکز تحقیقاتی زیرآبی را از آرواره‌های این جانور نجات بدهد.

جیسون استاتهام جذابیت خاصی به این اثر بلاک‌باستری احمقانه و جذاب بخشیده است. این اثر سینمایی هیولا محور ریشه بسیار محکمی در فیلم‌های درجه B گذشته دارد و جیسون استاتهام با این فیلم ثابت می‌کند که نوع دیگری از اکشن همچنان در بین مخاطبان جذابیت دارد و این بازیگر را از فیلم‌های جاسوسی و جنایی فاصله می‌دهد که قبلاً با آن شناخته می‌شد. موفقیت این اثر سینمایی نیز سبب شد تا فیلم Meg 2: The Trench ساخته شود که در سال ۲۰۲۳ میلادی به روی پرده سینماها آمد.

فیلم Wrath of Man – محصول سال ۲۰۲۱

فیلم Wrath Of Man

فیلم «خشم مردانه» اثری مهیج و جنایی به شمار می‌رود که در آن، جیسون استاتهام نقش شخصی مرموز و خونسرد به نام اچ را بازی می‌کند که به‌تازگی کار به‌عنوان یک نگهبان را برای شرکت حمل‌ونقل پول شروع کرده است. اما زمانی که تلاش برای سرقت از یکی از این کامیون‌ها اتفاق می‌افتد، اچ مهارت‌های چشمگیر خودش را به‌عنوان یک آدمکش نشان می‌دهد و همین نیز باعث می‎شود تا بقیه گروه متعجب شوند که او واقعاً کیست و در آنجا چه کار می‌کنند.

فیلم «خشم مردانه» لحظات بسیار هیجان‌انگیزی دارد، به ویژه صحنه‌های تیراندازی آن در اکت پایانی. جیسون استاتهام در بهترین حالت خودش در اینجا قرار دارد و نقش اچ را با سطحی از شدت بازی می‌کند که زیر سطح می‌جوشد تا اینکه حقیقت و گذشته او آشکار می‌شود.

فیلم Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw – محصول سال ۲۰۱۹

فیلم Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw

جیسون استاتهام پس از ورود به دنیای Fast & Furious به‌عنوان دکارد شاو در فیلم ششم این مجموعه، در فیلم نسخه فرعی «سریع و خشن ارائه می‌کند: هابز و شاو» در مقابل دوئین جانسون قرار می‌گیرد، کسی که بار دیگر نقشش را به‌عنوان قانون‌گذار سرسخت لوک هابز بازآفرینی می‌کند.

داستان این اثر سینمایی این دو نفر را دنبال می‌کند که مجبور هستند با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند جلوی تروریستی به نام بریکستون لور را بگیرند، کسی که از نظر فیزیکی با ایمپلنت‌های سایبرنتیک تقویت شده است. نقش این شخصیت شرور را نیز ادریس البا بازی می‌کند که توانسته حسی تهدیدآمیز و مهیج را به این نقش اضافه کند، درست همانند شخصیت‌های شروری که قبلاً بازی کرده است. این حرکت بسیار عاقلانه از سوی سازندگان بوده تا محوریت این نسخه فرعی را روی این دو شخصیت قرار بدهند و ترکیب جذابیت این دو سبب شده تا بینندگان و طرفداران شخصیت دام تورتو با بازی وین دیزل و خانواده‌اش را فراموش کنند و روی این داستان تازه متمرکز شوند. شیمی بین جیسون استاتهام و دوئین جانسون حس و حالی شبیه به فیلم‌های پلیسی و دونفره قدیمی دارد.

فیلم Spy – محصول سال ۲۰۱۵

فیلم Spy

فیلم «جاسوس» اثری کمدی به شمار می‌رود که نقش اصلی آن را ملیسا مک‌کارتی بازی می‌کند و با وجود اینکه جیسون استاتهام چهره این اثر نیست اما با این وجود، در این فیلم سینمایی توانسته توانایی‌های کمدی خودش را برجسته کند و همین نیز باعث شده تا در هر لحظه حضورش در این فیلم بدرخشد.

جیسون استاتهام در این اثر سینمایی نقش یک ابرجاسوس را بازی می‌کند که تداعی نوع شخصیت‌هایی است که قبلاً بازی کرده و این در حالی است که او میزانی از پوچی و طنز را نیز در این نقش‌آفرینی خودش گنجانده است. برخی از نکات برجسته نقش‌آفرینی جیسون استاتهام در این اثر سینمایی نیز شامل تمایل کاراکتر او برای استفاده از دستگاه Face/Off برای به دست آوردن چهره‌ای تازه و شوخی‌های عجیب و غریب می‌شود.

فیلم Lock, Stock and Two Smoking Barrels – محصول سال ۱۹۹۸

فیلم Lock, Stock and Two Smoking Barrels

جیسون استاتهام اولین تجربه سینمایی خودش را در فیلم کمدی و جنایی «ضامن، قنداق و دو لوله تفنگ شلیک شده» محصول بریتانیا به دست آورد که باعث شد تا او به چنین ستاره بزرگ و برجسته‌ای در دنیای سینما تبدیل شود. کارگردان این اثر یعنی گای ریچی نیز به موفقیت بسیار زیادی با این فیلم دست پیدا کرد، فیلمی که اولین تجربه کارگردانی سینمایی وی محسوب می‌شد.

این فیلم داستان چهار دوست را دنبال می‌کند که به یک رئیس خلاف‌کار پول بدهکار هستند و مجبور می‌شوند تا از برخی از مجرمان محلی و خرده‌پا سرقت کنند. هر یک از اعضای گروه به‌راحتی با نقش خود مطابقت دارند اما جیسون استاتهام در نقش بیکن که عضو تیزبین و باهوش گروه است، نقش‌آفرینی درخشان ارائه کرده است. جیسون استاتهام با این نقش‌آفرینی توانست خودش را برجسته کند و به‌عنوان استعدادی ظاهر شود که ارزش توجه کردن را دارد.

فیلم Crank و فیلم Crank 2: High Voltage

فیلم Crank

جیسون استاتهام با نقش‌آفرینی در نقش آدمکشی به نام چو چلیوس در مجموعه فیلم‎‌های مهیج Crank به کارگردانی مارک نولدین و برایان تیلور توانست نقش خاص خودش را پیدا کند. چو چلیوس پس از اینکه توسط دارویی سنتز شده مسموم می‌شود، در می‌یابد که برای اینکه بتواند جلوی اثرات سم را بگیرد، باید ضربان قلب خودش را بالا نگه دارد. همین نیز سبب شده تا ادامه این اثر سینمایی یک سواری پر از آدرنالین باشد چراکه او به دنبال آن است تا از گانگسترهایی که این بلا را بر سر او آوردند، انتقام بگیرد.

در پایان انفجاری این اثر سینمایی نیز شخصیت چو چلیوس کشته شد اما موفقیت این اثر منجر به ساخت دنباله آن یعنی فیلم Crank 2: High Voltage شد که بار دیگر با حضور جیسون استاتهام در نقش چو چلیوس بود. در این اثر تازه، چلیوس از خواب بیدار می‎‌شود و در می‌یابد که برخی از اعضای بدنش برداشته شده و اکنون یک قلب مکانیکی دارد. این به معنای آن است که او باید خودش را به‌صورت الکتریکی شارژ کند تا زنده بماند و این در حالی است که باید به دنبال مردانی باشد که قلب واقعی او را برداشتند. جیسون استاتهام به هنگام ایفای نقش شخصیت چلو چلیوس توانست بهترین ویژگی‌ها و استعدادهای خودش را به‌عنوان یک بازیگر به نمایش در بیاورد. او کاریزماتیک و همچنین خنده‌دار است چراکه کارهای چلیوس به طور فزاینده‌ای عجیب و غریب می‌شود.

فیلم Snatch – محصول سال ۲۰۰۰

برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Crank, Hobbs and Shaw, Snatch

منبع متن: gamefa