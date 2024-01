گفتنی است که بازی‌های The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Baldur’s Gate 3 هر دو در ۷ بخش و Cocoon در ۵ بخش نامزده شده‌اند. این سه بازی در کنار Dave the Diver ،Dredge و اسپایدرمن ۲ برای دریافت جایزه‌ی بهترین بازی سال در رقابت هستند. در مجموع ۱۶ بازی منتشر شده در سال گذشته‌ی میلادی یعنی ۲۰۲۳ در ۹ بخش نامزد شده‌اند.

برندگان مراسم GDCA در ۲۰ مارس (۱ فروردین ۱۴۰۳) معرفی خواهند شد. این رویداد همزمان با جوایز جشنواره‌ی بازی‌های مستقل (Independent Games Festival Awards) در مرکز همایش Moscone در سانفرانسیسکو برگزار می‌شود. افراد همچنین می‌توانند به بازی مورد علاقه‌ی خود از بین ۱۶ نامزد امسال در برگه‌ی رای‌گیری جایزه‌ی تماشاگر رای دهند. در ادامه لیست نامزدها در بخش‌های مختلف آمده است.

بهترین صداگذاری

Baldur’s Gate

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venb

بهترین بازی اول یک استودیوی مستقل

COCOON

Dave the Diver

Dredge

Venba

Viewfinder

بهترین طراحی

Baldur’s Gate 3

COCOON

Dredge

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

جایزه‌ی نوآوری

Baldur’s Gate 3

COCOON

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Making of Karateka

بهترین داستان

Alan Wake II

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venba

جایزه‌ی تاثیرگذاری اجتماعی

A Space for the Unbound

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Terra Nil

Venba

بهترین تکنولوژی

Alan Wake II

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بهترین جلوه‌های بصری

Alan Wake II

COCOON

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بهترین بازی سال

Baldur’s Gate 3

COCOON

Dave the Diver

Dredge

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

منبع: VGC

نوشته نامزدهای مراسم GDC Awards 2024 اعلام شدند؛ درخشش زلدا و دروازه‌ی بالدور ۳ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

