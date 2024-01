پس از گذشت ۲۷ سال فیلم به یاد ماندنی Titanic همچنان برخی از رکوردهای قابل توجه خود را حفظ کرده است.

جیمز کامرون در سال ۱۹۹۷ میلادی با الهام از فاجعه‌ای تلخ و دردناک دست به ساخت فیلم درام و عاشقانه‌ای تکرار نشدنی تحت عنوان Titanic (تایتانیک) با نقش آفرینی لئوناردو دی‌کاپریو و کیت وینسلت زد که با استقبال بی‌نظیری از سوی منتقدین و مخاطبین مواجه شد و برای سال‌ها رکورد پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما را به ثبت رسانده بود؛ تا این که سر و کله ساخته دیگر جیمز کامرون یعنی آواتار پیدا شد و با فروش بین‌المللی ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون، این رکورد را از آن خود نمود.

علی‌رغم این که در طی ۲۷ سال گذشته شاهد اکران فیلم‌هایی بوده‌ایم که توانسته‌اند تا به رکوردهای مختلفی از فیلم تایتانیک دست پیدا کرده و آن را کنار بزنند اما ساخته به یاد ماندنی جیمز کامرون هنوز هم برخی از رکوردهای قابل توجه خود را حفظ کرده است. اثری که در کنار Ben-Hur و The Lord of the Rings: The Return of the King نه تنها همچنان با کسب ۱۱ جایزه در مراسم اسکار، خودنمایی می‌کند، بلکه رکورد دیگری را حول محور ستاره خود پابرجا نگه داشته است.

این رکورد مربوط به بازیگر پرافتخار و بزرگ حال حاضر هالیوود یعنی لئوناردو دی‌کاپریو می‌شود که با نقش آفرینی در قامت جک، با شهرتی غیرقابل تصور در جهان روبرو شد. بدین منظور که Titanic نه تنها پرفروش‌ترین فیلم کارنامه بازیگری لئوناردو دی‌کاپریو محسوب می‌شود، بلکه تنها فیلم وی به شمار می‌رود که از مرز ۱ میلیارد دلار فروش جهانی عبور کرده است.

در رتبه‌های بعدی شاهد آثاری نظیر Inception کریستوفر نولان و The Revenant الخاندرو گونسالس اینیاریتو هستیم که به ترتیب ۷۲۸ و ۵۳۳ میلیون دلار فروش داشته‌اند.

منبع: اسکرین‌رنت