با انتشار پوستری تازه اعلام شده که فصل چهارم انیمه The Rising of the Shield ساخته خواهد شد. در سال گذشته میلادی سومین فصل از انیمه سریالی The Rising of the Shield Hero روی سرویس آنلاین کرانچی‌رول پخش شد. با این حال، این پایان راه این انیمه سریالی نیست و حالا قرار است چهارمین فصل […]

فصل چهارم انیمه The Rising of the Shield ساخته می‌شود + پوستر علی محمدپناه ۳ بهمن ۱۴۰۲ - 15:00