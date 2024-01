یک افشاگر برجسته و قابل اعتماد ادعا کرده است که طی ۱۵ روز آینده تریلر جدیدی از بازی Death Stranding 2 منتشر خواهد شد.

از زمان معرفی بازی در دسامبر سال ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱)، ما چیز زیادی در مورد Death Stranding 2 از استودیوی کوجیما پروداکشنز (Kojima Productions) یا شرکت سونی (Sony) نشنیده‌ایم، اگرچه به نظر می‌رسد این روند به‌زودی تغییر خواهد کرد.

افشاگر برجسته، billbil-kun، به وسیله گزارشی که در Dealabs منتشر شده است، ادعا کرده تریلر بعدی Death Stranding 2 به‌زودی و ظرف ۱۵ روز آینده عرضه خواهد شد. این افشاکننده حدس می‌زند که تریلر مورد بحث می‌تواند به ارائه وضعیت ساخت بازی بپردازد و همچنین با تصویری که چند ماه پیش از کارگردان آن، یعنی هیدئو کوجیما (Hideo Kojima)، منتشر شد و او را در حال ویرایش یک تریلر نشان می‌داد، مطابقت دارد.

در واقع، دفعه بعد که بازی به نمایش گذاشته شود، عنوان کامل آن نیز ظاهراً اعلام خواهد گشت. زمانی که Death Stranding 2 برای اولین‌بار در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) و در طول مراسم The Game Awards معرفی شد، بازی را تنها با نام Death Stranding 2 به نمایش گذاشتند، اما طبق گفته‌های billbil-kun، عنوان رسمی بازی Death Stranding 2 – On the Beach خواهد بود.

تاکنون اطلاعات زیادی در مورد این بازی منتشر نشده است، اما می‌دانیم که نورمن ریداس (Norman Reedus)، لی سیدوکس (Lea Seydoux) و تروی بیکر (Troy Baker) نقش‌های خود را از اولین بازی دوباره ایفا خواهند کرد، در حالی که ال فانینگ (Elle Fanning) و شیولی کوتسونا (Shioli Kutsuna) نیز به بازیگران خواهند پیوست.

بازی Death Stranding 2 برای پلی استیشن ۵ در حال توسعه است.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.