برخی از صداپیشگان مشهور فرنچایز The Last Of Us نقش‌های متفاوتی را در فصل نخست سریال اقتباسی آن بر عهده داشته‌اند.

استودیو ناتی داگ به رهبری نیل دراکمن را می‌توان به عنوان یکی از پرافتخارترین سازنده‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی به شمار آورد که در سال ۲۰۱۳ میلادی فرنچایزی به نام The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) را به ارمغان آوردند. فرنچایزی که تاکنون ۲ نسخه از آن منتشر شده و در سال گذشته نیز بالاخره شاهد پخش اقتباس تلویزیونی آن از سوی شبکه HBO بودیم که با استقبال بی‌نظیری از سوی مخاطبین مواجه شد و دستاوردهای قابل توجهی را رقم زده است.

یکی از مهمترین مسائلی که در محبوبیت و جذاب فرنچایز The Last Of Us نقشی اساسی داشته، به صداپیشگان توانمند و مشهور آن مربوط می‌شود که شخصیت‌هایی خیالی را بسیار باورپذیر و تاثیرگذار جلوه داده‌اند. صداپیشگان درجه یکی که کریگ مازن و نیل دراکمن از آن‌ها در اقتباس تلویزیونی نیز بهره گرفته و نقش‌های متفاوتی را برایشان تدارک دیدند که در مقاله امروز به مناسبت دستاوردهای سریال اقتباسی در جوایز پایان سال و همچنین عرضه بازی تحسین شده The Last of Us Part II Remastered به سراغ آن‌ها رفته تا مروری بر شخصیت‌های به تصویر کشیده توسطشان را داشته باشیم.

تروی بیکر

تروی بیکر اگر که بهترین و حرفه‌ای‌ترین صداپیشه حال حاضر صنعت بازی‌های ویدیویی نباشد، قطعاً یکی از بهترین‌ها به شمار می‌رود که به طرزی استادانه صداپیشگی شخصیت جوئل را در فرنچایز The Last Of Us بر عهده داشته است.

اساساً هنرنمایی وی و اشلی جانسون (که در ادامه به سراغش خواهیم رفت) به حدی بی‌نقص و شاهکار از آب درآمده بود که به معنای واقعی کلمه نمی‌توانستیم هیچ بازیگری را جایگزین آن‌ها تصور نماییم. تروی بیکر پرمشغله صنعت بازی‌های ویدیویی که به جوئل روح بخشید و یکی از به یاد ماندنی‌ترین شخصیت‌های این مدیوم را به ارمغان آورد، به حدی مورد احترام است که در قبال درخواست HBO برای ایفای نقش جوئل پا پس کشید تا صداپیشگی خود را جاودانه نماید؛ با این حال به عنوان دست راست شخصیت دیوید یعنی بیکر جیمز برگزیده شد. شخصیتی فرعی که در لحظاتی کوتاه ولی سرگرم‌کننده در مقابل دوربین ظاهر شد و در نهایت توسط الی نیز به قتل رسید.

اشلی جانسون

دومین صداپیشه محبوب و دوست داشتنی فرنچایز The Last of Us کسی نیست جز اشلی جانسون که شخصیت الی را برای ما به ارمغان آورده است.

با وجود توانایی بی‌نظیرش در القای حس دختربچه‌ای معصوم و دوست داشتنی اما از شهرتی در حد و اندازه تروی بیکر برخوردار نبوده است؛ مسئله‌ای که البته هنر وی را زیر سوال نخواهد برد. او نقشی اساسی در فرنچایز The Last of Us حتی در اقتباس تلویزیونی‌اش داشته است. اشلی جانسونی که از یک سو به شخصیت الی روح بخشید و در سوی دیگر ماجرا و در مجموعه تلویزیونی آن ایفای نقش مادر وی را بر عهده گرفت تا در سکانس ابتدایی قسمت نهایی فصل نخست، تراژدی دردناکی را شاهد باشیم که در نهایت چگونگی مصونیت الی در برابر قارچ ویرانگر را پس از سال‌ها انتظار و کنجکاوی، به معرض نمایش گذاشته باشد.

جفری پیرس

با وجود تمام کش و قوس‌ها و تلاش برای زنده ماندن اما کلیت فرنچایز The Last of Us براساس خانواده و اهمیت آن شکل گرفته است.

جوئل به عنوان شخصیت نمادین این فرنچایز شاید که در ابتدای داستان به طرزی باورنکردی و دردناک شاهد مرگ دخترش بوده باشد اما هنوز از برادری تسلیم‌ناپذیر بهره می‌برد که به لحاظ خونی، تنها خانواده باقی مانده برای وی محسوب می‌شود. جفری پیرس که حضوری طولانی در صنعت بازی‌های ویدیویی و مدیوم تلویزیون داشته، صداپیشه شخصیت تامی، برادر جوئل را بر عهده داشته که در اقتباس تلویزیونی ایفای نقش سربازی به نام پری به وی محول شده است. فرمانده میدانی نیروهای کانزاس‌سیتی که از کیتلین دستور گرفته و در نهایت نیز به طرز فاجعه‌باری توسط یک بلوتر سرش از تنش جدا می‌شود؛ مرگی که در اصل اشاره‌ به یکی از شیوه‌های مرگ در بازی‌های این فرنچایز بوده است.

مارلی دندریج

یکی از شخصیت‌های کلیدی فرنچایز The Last of Us که اکثر مدت زمان حضورش به پشت پرده مربوط می‌شود، مارلین نام دارد که به عنوان فرمانده فایرفلای‌ها شناخته شده است.

او دوست و همراه مادر الی به شمار می‌رود که از کودکی شاهد بزرگ شدن دخترش بوده و زمانی که متوجه مصونیتش می‌شود، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا شرایط را برای پیدا کردن درمان و نجات بشریت مهیا نماید. تلاشی که او را با جوئل و تریس مواجه کرده و زمینه ماجراجویی خطیر و تاثیرگذار آن‌ها را مهیا می‌نماید. شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که مارلی دندریج تنها هنرمند تمام این فرنچایز محسوب می‌شود که همزمان نقش آفرینی و صداپیشگی یک شخصیت به نام مارلین را بر عهده داشته است. هنرمندی که فیلم‌برداری سکانس مرتبط با مادر الی، آنا را بسیار سخت و طاقت‌فرسا خطاب کرده است؛ زیرا هنرنمایی در صحنه دلخراشی را بر عهده داشت که شخصیت مقابل او توسط صداپیشه الی نقش آفرینی می‌شده است.

میستی لی و فیلیپ کواتس

