تریلر تازه سریال The Gentlemen با بازی تئو جیمز

سرویس آنلاین نتفلیکس به تازگی تریلری را برای سریال The Gentlemen منتشر کرده که در آن تئو جیمز نقش اصلی را بازی می‌کند.

سریال «جنتلمن» جدیدترین اثر ساخته شده از سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود که بر اساس فیلمی به همین نام ساخته گای ریچی است، فیلمی که در آن متیو مک‌کانهی و چارلی هونام نقش‌آفرینی می‌کردند. حالا نیز تریلری تازه برای این سریال منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید.

تئو جیمز که اخیرا در فصل دوم سریال The White Lotus برای شبکه اچ‌بی‌او نقش‌آفرینی کرده، نقش شخصیت اصلی داستان را در سریال «جنتلمن» بازی می‌کند و از جمله بازیگرانی دیگری که در آن حضور دارند نیز می‌توان به کایا اسکودلاریو، جولی ریچاردسون، وینی جونز، دنیل اینگز و همچنین جیانکارلو اسپوزیتو اشاره کرد.

گای ریچی فیلمسازی برجسته و توانمند است که تاکنون آثار سینمایی جذاب و خوبی همچون فیلم Snatch، فیلم The Man from U.N.C.L.E، فیل‎م‌های Sherlock Holmes و همچنین فیلم جذاب The Covenant محصول سال ۲۰۲۳ میلادی را ساخته است.

خود گای ریچی وظیفه ساخت فیلم «جنتلمن» محصول سال ۲۰۱۹ میلادی را برعهده داشته بود و حالا نیز این سریال تازه را بر اساس همین فیلم ساخته است. این سریال یکی از سریال‌های مورد انتظار سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود که در ماه مارس پخش خواهد شد ولی هنوز تاریخ دقیقی برای آن تعیین نشده است.

منبع: collider