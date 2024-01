حجم نصب و تاریخ پریلود جدیدترین محصول فوکوس اینترتینمنت (Focus Entertainment) و استودیوی دونت ناد (Don’t Nod)، یعنی بازی Banishers: Ghosts Of New Eden، مشخص شد. PlayStationSize در توییتر (پلتفرم اجتماعی X) تاریخ پریلود و حجم نصب Banishers: Ghosts Of New Eden را با توجه به آپدیت‌های اخیری که برای سرورهای پلی استیشن منتشر شده، […]

تاریخ پریلود و حجم نصب Banishers: Ghosts Of New Eden مشخص شد علیرضا محمدی ۴ بهمن ۱۴۰۲ - 18:40