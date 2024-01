شایعه: Until Dawn طی ۱۵ روز آینده برای PS5 و PC معرفی خواهد شد

یک افشاگر برجسته ادعا کرده که بازی ترسناک Until Dawn به PS5 و PC راه خواهد یافت، اگرچه مشخص نیست که آیا این محصول به عنوان یک بازسازی یا یک ریمستر در حال توسعه است.

فهرست انحصاری‌های فرست پارتی سونی (Sony) در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل کمی کوچکتر خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد خلاء موجود را با بازگشت یک انحصاری محبوب از نسل هشتم پر کند. به گفته افشاگر برجسته، billbil-kun، بازی Until Dawn قرار است به‌زودی برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی معرفی شود.

این افشاگر طی گزارشی که در فضای مجازی منتشر شده، ادعا کرده است که عنوان ترسناک و محبوب سال ۲۰۱۵ استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) طی پانزده روز آینده برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی معرفی خواهد شد. این رونمایی احتمالاً در جریان مراسم State of Play آینده رخ خواهد داد. ضمناً، billbil-kun روز گذشته مدعی شد Death Stranding 2 (که گفته می‌شود Death Stranding 2 – On the Beach نام دارد) نیز در همین بازه زمانی تریلر جدیدی دریافت خواهد نمود.

نام بازی مورد بحث همچنان Until Dawn خواهد بود، اگرچه فعلاً مشخص نیست که آیا در قالب یک ریمیک بازمی‌گردد یا توسعه ریمستر دیگری را شاهد خواهیم بود. هیچ اطلاعاتی در مورد زمان عرضه این محصول برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی وجود ندارد و هنوز نمی‌دانیم که آیا این بازی به طور همزمان روی هر دو پلتفرم عرضه خواهد شد یا خیر. همچنین ظاهراً به مدت یک سال است که در دست توسعه قرار دارد.

در ضمن، سونی اخیرا تایید کرد که در حال کار بر روی یک اقتباس سینمایی از Until Dawn است، بنابراین انتشار مجدد بازی به همراه آن منطقی خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه سونی دقیقاً چنین رویکردی را در قبال The Last of Us نیز دنبال می‌کند.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

منبع: GamingBolt