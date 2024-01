فهرست تروفی‌‌های بازی Tekken 8 منتشر شده است که به غیر از تروفی پلتینیوم، شامل ۳۴ تروفی برونز، ۹ تروفی نقره‌ای و ۳ تروفی طلایی می‌شود.

لیست تروفی‌ها را در ادامه مطالعه می‌کنید:

A fight is about survival.

Acquired all trophies.

What a rush!

Performed 5 Heat Bursts. (Excluding offline player battles)

I’ll give you a rematch anytime, guv.

Won a Player Match.

Excellent!

Play a total of 10 online battles of any kind.

Come, humanity! Unleash the dogs of war!

Finished Chapter 1 of The Dark Awakens.

Hope

Finished Chapter 15 of The Dark Awakens with Jin Kazama victorious.

Despair

Finished Chapter 15 of The Dark Awakens with Kazuya Mishima victorious.

This should be fun.

Finished 5 Character Episode stories.

Power isn’t everything.

Finished 10 Character Episode stories.

Congrats on the victory!

Won the Arcade Quest Gong Tournament.

The fists reveal the fighter.

Fought against your own Ghost.

A new star rising in the world of TEKKEN!

Won the Arcade Quest Kobushi Dojo Tournament.

Get ready for the next battle!

Finished Arcade Quest.

