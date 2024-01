استودیوی Fntastic، سازنده‌ی عنوان بحث‌برانگیز و ناموفق The Day Before، می‌گوید هدف یک کمپین نفرت‌ قرار گرفته است و بلاگرها را مسئول شکست خود می‌داند. داستان شکست The Day Before و توسعه‌دهنده آن Fntastic، احتمالاً داستانی باشد که قرار است سال‌ها در میان اهالی صنعت بازی و اطراف آن روایت شود. این بازی با جنجال، […]

سازنده The Day Before دیگران را مقصر شکست این بازی می‌داند محسن رضوی فر ۴ بهمن ۱۴۰۲ - 23:16