نسخه موبایل GTA: Trilogy تاکنون ۱۸ میلیون بار در نتفلیکس دانلود شده است

طبق گزارش جدید وبسایت mobilegamer.biz، نسخه موبایل سه‌گانه GTA در نتفلیکس (Netflix)، ۱۸ میلیون بار برای iOS و اندروید دانلود شده است.

GTA: Trilogy Definitive Edition در دسامبر ۲۰۲۳ روی سرویس نتفلیکس منتشر شد. از آن زمان تاکنون، بازی‌های نتفلیکس شاهد افزایش قابل توجه در زمینه دانلود بوده است. طرفداران نقدهای بسیار مثبتی را در خصوص نسخه موبایل ریمستر سه‌گانه GTA ارائه کردند. بسیاری بهبود قابل توجه آن را در مقایسه با نسخه قبلی در سال ۲۰۲۱ تحسین کردند.

سه گانه GTA در فهرست بازی‌های نتفلیکس، شامل GTA III، Vice City و San Andreas می‌شود. طبق گزارش جدید، در میان عناوین سه‌گانه، بازی GTA: San Andreas با مجموع ۱۱.۶ میلیون بار دانلود، ۹.۱ میلیون در iOS و ۲.۶ میلیون در دستگاه‌های اندرویدی، پیشتاز است. Vice City با مجموع نصب ۳.۱ میلیون در جایگاه دوم و GTA 3 با ۲.۴ میلیون دانلود تا به امروز، در رتبه سوم قرار دارد.

نتفلیکس در بیانیه‌ای به سهامداران گفت:

در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، سه گانه Grand Theft Auto را از Rockstar Games عرضه کردیم. این موفقیت‌آمیزترین عرضه ما تا به امروز از نظر نصب و تعامل بوده است، به طوری که برخی از دریافت‌کنندگان به وضوح برای انجام این بازی‌ها ثبت‌نام می‌کنند.

در واقع، داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد دانلودهای GTA: San Andreas، اکنون در جدول بازی‌های نتفلیکس پیشتاز است. Vice City با فاصله اندکی، در بین ده عنوان برتر قرار گرفت که در رتبه دهم فهرست شده است. دیگر دانلودهای محبوب در نتفلیکس عبارتند از Annapurna’s Storyteller (9.4 میلیون دانلود تا به امروز)، Too Hot to Handle (8.4 میلیون) و SpongeBob Squarepants: Get Cooking (8.3 میلیون).