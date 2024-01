نخستین تصویر از تیم بازیگری فصل دوم the last of us منتشر شد

نخستین تصویر از تیم بازیگری فصل دوم سریال مورد انتظار The Last of Us منتشر شده که شاهد حضور بلا رمزی در کنار هنرمندان دیگری از این مجموعه هستیم.

در حالی که به سبب مشغله و بروز آسیب جسمی برای پدرو پاسکال، پروسه فیلم‌برداری فصل دوم سریال درام و پسا-آخرالزمانی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) با تاخیر مواجه شده بود و تا چندی دیگر در شهر ونکوور کانادا آغاز خواهد شد اما بازیگران این اقتباس تلویزیونی تصویری را در کنار یکدیگر منتشر کرده‌اند که می‌تواند طرفدارانشان را به وجد بیاورد.

در این تصویر منتشر شده شاهد گردهمایی بازیگران فصل دوم نظیر بلا رمزی، ایزابلا مونر و یانگ مازینو در کنار ژاکلین لسکو و کریگ مازن، تهیه‌کننده و خالق این سریال هستیم که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

تیمی که در این تصویر کنار یکدیگر حضور پیدا کرده به زودی فیلم‌برداری فصل دومی را آغاز می‌کنند که مملو از اتفاقات دردناک و غیرمنتظره بوده و انسانیت شخصیت‌های آن‌ها را به چالش خواهد کشید. مخصوصاً بلا رمزی که قرار است تا جنبه‌های متفاوت و دیده نشده‌ای از شخصیت الی را در برابر دیدگان مخاطبین به تصویر بکشد.

علی‌رغم آن که فعلاً هیچ تاریخ پخشی برای فصل دوم سریال The Last of Us اعلام نشده اما می‌دانیم که در تاریخ ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) پروسه فیلم‌برداری با حضور بازیگران جدید و قدیمی رسماً آغاز خواهد شد.

منبع: کولایدر