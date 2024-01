به نظر می‌رسد انتشار Prince of Persia: The Sands of Time Remake نزدیک‌تر از همیشه باشد، چراکه اخیراً فهرست تروفی‌های این بازی در شبکه پلی استیشن (PSN) ظاهر شده است.

طبق اطلاعاتی که در انجمن Resetera به دست آمده، فهرست تروفی‌های بازی مذکور اخیراً در شبکه پلی استیشن ظاهر شده است که احتمالاً نشان می‌دهد انتشار این اثر چندان دور نخواهد بود. در حالی که این لیست تروفی قبلاً به شبکه پلی استیشن اضافه شده، اما به نظر می‌رسد که پایگاه داده‌های آن به‌روزرسانی شده است، چراکه پروفایل‌ PSN قبلاً نرخ دستاورد تروفی پلاتینیوم را بیش از ۵۰٪ گزارش کرده بود، اما اکنون ۰٪ را نشان می‌دهد.

بازی Prince of Persia: The Sands of Time Remake ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۱ منتشر شود، اما مشکلات مربوط به توسعه، یوبیسافت (Ubisoft) را مجبور کرد تا انتشار آن را چندین بار به تعویق بیاندازد. در نهایت توسعه‌ی این بازی ریبوت شد و وظیفه‌ی ساخت آن به Ubisoft Montreal محول گردید. یوبیسافت در نوامبر سال گذشته اعلام کرد که این بازی به یک نقطه عطف در توسعه‌ی خود رسیده و روند ساخت آن به خوبی و آرامی پیش می‌رود.