آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Wonka تا Wish

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Wonka، انیمیشن Wish و دو اثر سینمایی تازه دیگر بپردازیم.

شخصیت وانکا از جمله شخصیت‌های جالب دنیای سینما به شمار می‌رود که مطمئناً داستان آن برای برخی از افراد بسیار خاطره‌انگیز و دلنشین است. حالا نیز پل کینگ با فیلم «وانکا» قصد دارد تا داستان خاستگاه این شخصیت را به نمایش در بیاورد و در ادامه این مطلب نیز بیشتر به این اثر سینمایی با حضور تیموتی شالامی می‌پردازیم.

علاوه بر فیلم «وانکا» نیز در این مطلب به معرفی جدیدترین اثر از دنیای سینمایی دی‌سی یعنی فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» خواهیم پرداخت که آخرین فیلم از دنیای سینمایی قدیم دی‌سی است. فیلم «فراری» نیز یکی دیگر از فیلم‌های این هفته به شمار می‌رود که به همراه انیمیشن «آرزو» از دیزنی بیشتر از آن خواهیم گفت. همراه با ما باشید.

فیلم Wonka

فیلم Wonka

عوامل سازنده: فیلم «وانکا» اثری در ژانر موزیکال و فانتزی به شمار می‌رود که توسط پل کینگ کارگردانی شده و خود او نیز فیلم‌نامه آن را به همراه سایمون فارنابی قلم زده است. این سومین فیلم لایو اکشنی است که بر اساس رمان نوشته روآلد داهل ساخته شده و دو فیلم قبلی نیز فیلم Willy Wonka & the Chocolate Factory محصول سال ۱۹۷۱ و فیلم Charlie and the Chocolate Factory محصول سال ۲۰۰۵ میلادی است.

داستان و بازیگران: فیلم «وانکا» داستان خاستگاه شخصیت ویلی وانکا را روایت می‌کند، کاراکتری که از رمان چارلی و کارخانه شکلات سازی (Charlie and the Chocolate Factory) محصول سال ۱۹۶۴ میلادی نوشته روآلد داهل است. این فیلم داستان روزهای ابتدایی این شخصیت به‌عنوان شکلات‌ساز را روایت می‌کند و در آن، تیموتی شالامی نقش شخصیت اصلی داستان را بازی می‌کند و از جمله دیگر بازیگران حاضر در آن نیز می‌توان به کالاه لین، کیگان مایکل کی، پترسون جوزف، مت لوکاس، متیو بینتون، سالی هاوکینز، روآن اتکینسون، جی کارتر، اولیویا کولمن و هیو گرنت اشاره کرد.

آیا فیلم «وانکا» ارزش دیدن دارد؟ سکان کارگردانی فیلم «وانکا» را پل کینگ در دست دارد و همین نیز نکته مثبتی برای این اثر سینمایی به شمار می‌رود. این در حالی است که آهنگ‌های جدید نیز جذابیت بیشتری به این فیلم بخشیدند. فیلم «وانکا» بسیار دلگرم‌کننده و کلاسیک است و توانسته برداشتی تازه از این شخصیت کلاسیک را روایت کند و در عین حال، فضای کافی برای درون مایه‌های تاریک‌تر منبع اصلی بگذارد.

فیلم «وانکا» اثری احمقانه و در عین حال سرگرم‌کننده به شمار می‌رود که موسیقی‌های دلنشین و گوش‌نوازی دارد و می‌تواند کل اعضای خانواده را سرگرم کند. این در حالی است که این اثر سینمایی تازه از طراحی تولید بسیار خوب و برجسته‌ای برخوردار است ولی با وجود همه این موارد، این اثر سینمایی نسبت به آثار قبلی خودش برخی کم و کاستی‌ها دارد. در حقیقت، برخی از افراد بر این باور هستند که این اثر سینمایی تازه برخی از عناصر تاریک‌تر نسخه‌های قبلی را درون خودش ندارد.

فیلم Aquaman and the Lost Kingdom

فیلم Aquaman and the Lost Kingdom

عوامل سازنده: فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» اثری ابرقهرمانی بر اساس کاراکتری از دی‌سی به نام آکوامن است و دنباله‌ای برای فیلم «آکوامن» حصول سال ۲۰۱۸ میلادی به شمار می‌رود و ۱۵ مین و آخرین فیلم از دنیای سینمایی قدیم دی‌سی محسوب می‌شود. سکان کارگردانی این اثر سینمایی را جیمز گان در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز دیوید لزلی جانسون مک‌گلدریک قلم زده است.

داستان و بازیگران: فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» با حضور بازیگران برجسته فیلم قبلی همچون جیسون موموآ در نقش آرتور کاری ملقب به آکوامن، پاتریک ویلسون در نقش اورم، یحیی عبدالمتین دوم در نقش بلک مانتا، رندال پارک، امبر هرد، دولف لاندگرن، تموئرا موریسون، مارتین شورت و نیکول کیدمن است. در این اثر سینمایی تازه، آرتور باید با برادر ناتنی‌اش یعنی اورم همکاری کند تا بتواند جلوی بلک مانتا را بگیرند، کسی که قصد دارد تا کل خانواده آرتور را بکشد و با استفاده از بلک تریدنت نیز قصد دارد تا جهان را بیش از اندازه گرم کند.

آیا فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» ارزش دیدن دارد؟ جیسون موموآ بار دیگر با نقش‌آفرینی خودش در فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» ثابت کرده که او یک بازیگر نقش اول متعهد و توانا است و می‌تواند کل بار یک اثر سینمایی را به دوش بکشد و جذابیت خاص و دلنشینی را به فیلم ببخشد. با این حال، حتی سرسخت‌ترین طرفداران دی‌سی نیز ممکن است احساس کنند این اثر سینمایی بیش از اندازه آشنا به نظر می‌رسد و هیچ تلاش در جهت نوآوری و تازه بودن انجام نمی‎‌دهد.

بیشتر جذابیت فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» به‌خاطر جذبه میان جیسون موموآ و پاتریک ویلسون است و این در حالی است که این اثر سینمایی به‌خاطر محتوای نه‌چندان خوب و همچنین اجرای ضعیف آن چنان جذابیتی نیز ندارد. در هر صورت، این فیلم نتوانسته همانند فیلم اول بدرخشد و از آنجا که آخرین فیلم دنیای سینمایی قدیم دی‎‌سی است و اهمیت چندانی ندارد، بسیاری از افراد به سادگی از کنار آن رد می‌شوند.

فیلم Ferrari

فیلم Ferrari

عوامل سازنده: فیلم «فراری» اثری در ژانر درام، ورزشی و بیوگرافی به شمار می‌رود که توسط مایکل مان کارگردانی شده و فیلم‌نامه آن را نیز تروی کندی مارتین قلم زده است. این اثر سینمایی بر اساس داستان Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine محصول سال ۱۹۹۱ نوشته بروک یتس ساخته شده است.

داستان و بازیگران: فیلم «فراری» داستان زندگی شخصی و حرفه‌ای انزو فراری را روایت می‌کند، کسی که به‌عنوان مؤسس تولیدکننده ماشین فراری شناخته می‌شود. اتفاقات این اثر سینمایی در تابستان سال ۱۹۵۷ میلادی جریان دارد و کشمکش‌های این فرد را به نمایش در می‌آورد، فردی که آدام درایور نقشش را ایفا می‌کند. شایلین وودلی، پنه‌لوپه کروز، سارا گیدون، گابریل لئون، جک اوکانل و پاتریک دیمپسی نیز از جمله دیگر بازیگران حاضر در این اثر سینمایی هستند.

آیا فیلم «فراری» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «فراری» اثری سینمایی است که بازیگران در آن به‌خوبی نقش‌آفرینی کرده‌اند و اثری شیک و زیبا به شمار می‌رود و با وجود اینکه روایت این اثر سینمایی گاهی اوقات کم جان احساس می‌شود اما با این تفاسیر توانسته یک اثر بیوگرافی طنین‌انداز و قابل ستایش باشد.

نیرویی غیر قابل توقف در مرکز این اثر سینمایی تازه از مایکل مان وجود دارد که آن را بسیار خوب کرده است. این اثر سینمایی سریع، خشمگین و به‌شدت غیر قابل پیش‌بینی است. بازیگران به‌خصوص پنه‌لپه کروز توانسته‌اند نقش‌آفرینی درخشانی از خودشان ارائه بدهند و علاقه‌مندان به این دست آثار مطمئناً از تماشای این فیلم بسیار لذت خواهند برد.

انیمیشن Wish

