اطلاعات جدید منتشر شده نشان می‌دهد که استودیوی Sledgehammer Games، توسعه‌دهنده‌ی سری بازی‌های Call of Duty، دفتر اصلی خود در کالیفرنیا را خواهد بست تا به یک فضای اداری کوچکتر نقل مکان کند.

این خبر چند روز قبل طی یک جلسه در شرکت اعلام شد و مشخص گردید که کارمندان Sledgehammer Games به طور موقت از خانه کار می‌کنند تا زمانی که یک دفتر جدید در نزدیکی محل فعلی این استودیو پیدا شود. پیش‌بینی می‌شود که کارمندان تا پایان سال ۲۰۲۴ از خانه کار کنند.

همچنین اعلام شده است که این استودیو توسعه‌دهنده‌ی اصلی اکتیویژن (Activision) برای Call of Duty 2027 خواهد بود. استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) وظیفه‌ی ساخت Call of Duty 2026 را برعهده خواهد داشت که به نظر می‌رسد این بازی در جهان سری Modern Warfare باشد. همچنین طبق گزارش‌های قبلی، Call of Duty 2025 دنباله‌ای بر Black Ops 2 خواهد بود که در حال حاضر با نام رمز Saturn شناخته می‌شود.

اطلاعیه کار از خانه باعث ایجاد ناامیدی داخلی شده است. اکتیویژن در دسامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که تمام کارکنان بخش کنترل کیفیت (QA) در مینیاپولیس، آستین و El Segundo که روی Call of Duty کار می‌کنند، باید پنج روز در هفته به دفتر بازگردند. در صحبت با منابع، اعلامیه‌ی اخیر اکتیویژن در مورد کنترل از راه دور کارکنان Sledgehammer Games توسط برخی از کارمندان «سیلی به صورت» خوانده شده است. دستور بازگشت به دفتر روی تعداد نامعلومی از کارمندان QA تأثیر گذاشت که مجبور بودند یا برای سهولت مکان خود را تغییر دهند و یا شرکت را ترک کنند.

یک سخنگو در خصوص این اطلاعیه در صحبت با ABK Workers Alliance اظهار داشت:

انتقال تیم Sledgehammer به یک محیط کار موقت از راه دور نشان‌دهنده این است که اکتیویژن توانایی اعطای کار از راه دور را به کارمندان بخش کنترل کیفیت دارد که به دلیل ناتوانی، مسافت یا عوامل دیگر درخواست داده‌اند.

طی ۱۲ ماه گذشته، حکم‌های بازگشت به دفترها در سراسر صنعت بازی اجرا شده است و با شروع سال ۲۰۲۴ به نظر می‌رسد که این روند ادامه دارد.

