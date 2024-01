طبق گزارش‌ها، استودیوی لهستانی پیپل کن فلای (People Can Fly)، ۳۰ نفر از توسعه‌دهندگان خود که روی عنوان جدیدی از Square Enix با نام رمز Project Gemini کار می‌کردند را اخراج کرده است.

آدام آلکر (Adam Alker)، مدیر توسعه استودیوی People Can Fly، در یک ایمیل داخلی به اشتراک گذاشته شده با Kotaku توضیح داد که این تعدیل، به دلیل محدودیت بودجه و کوچک شدن دامنه پروژه انجام شده است. حدود ۲۰ کارمند دیگر با اخراج از این پروژه، به پروژه‌های دیگر منصوب شده‌اند.

کارمندانی که از این شرکت اخراج شده‌اند، یک «دوره انتقال سه ماهه» خواهند داشت و در این مدت به کار خود ادامه می‌دهند. با این حال، کارکنان خارج از لهستان تا پایان این هفته بیکار خواهند شد. پروژه Gemini، قرار بود در سال ۲۰۲۶ عرضه شود، اما معلوم نیست حالا چه وضعیتی دارد. با این حال، یک منبع به Kotaku گفت که طول کمپین پروژه کوتاه‌تر از برنامه‌ریزی قبلی خواهد بود و فهرست دشمنان آن نیز کاهش می‌یابد.

آلکر در ایمیل خود به کارکنان تحت تاثیر این تعدیل گفت:

ما درک می‌کنیم که این تصمیم، بر هر یک از شما تأثیر می گذارد و می‌خواهیم از تلاش، فداکاری و مشارکت‌های شما تا به این لحظه قدردانی کنیم . برای افرادی که به دلیل این تغییرات از استودیو خارج می‌شوند، ما از مهارت‌هایی که به تیم ارائه کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. ما برای گام‌های بعدی، پشتیبانی خود را ارائه می‌کنیم.

استودیوی People Can Fly، سازنده عناوینی همچون، Painkiller, Bulletstorm، Outriders و Gears of War: Judgment، بیستمین سالگرد خود را در سال ۲۰۲۲ جشن گرفت و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ متعلق به Epic Games بود. همچنین، سال گذشته، مشخص شد که People Can Fly روی یک بازی جدید AAA با نام رمز Project Maverick کار می‌کند که با همکاری مایکروسافت ساخته می‌شود. طبق گزارش‌ها، این پروژه بودجه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار خواهد داشت.