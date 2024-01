بازیگران جدیدی به لایو اکشن how to train your dragon پیوستند

به تازگی ۴ بازیگر جدید به لایو اکشن مورد انتظار از انیمیشن‌ How to Train Your Dragon پیوسته‌اند.

پروسه فیلم‌برداری لایو اکشن مورد انتظار How To Train Your Dragon (چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم) به کارگردانی دین دبلویس به تازگی آغاز شده و برای روایت دوستی انسان و اژدها در بستری از تاریخ وایکینگ‌ها میزبان حضور بازیگرانی نظیر جرارد باتلر، میسون تیمز، نیکو پارکر و نیک فراست می‌باشد. اثری که در صورت موفقیت می‌تواند صاحب دنباله‌های متعددی همچون انیمیشن‌هایش بشود.

با وجود از سر گیری پروسه فیلم‌برداری، امروز شاهد انتشار گزارشی مبنی بر حضور ۴ بازیگر جدید در این لایو اکشن هستیم که گابریل هاول، هری تروالدوین، برنوین جیمز و جولیان دنیسون نام دارند. بازیگران جوانی که ایفای نقش دوستان هیکاپ را در ماجراجویی‌های خطیر وی بر عهده خواهند داشت.

به مانند انیمیشن‌ها، در این لایو اکشن نیز با وایکینگ جوانی به نام هیکاپ همراه می‌شویم که با دنیای اژدهایان روبرو شده و با یکی از آن‌ها ارتباطی عمیق برقرار می‌کند. دوستی میان انسان و اژدهایی که منجر به وقوع اتفاقاتی هیجان‌انگیز و جذاب خواهد شد.

فیلم How To Train Your Dragon برای اکران تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک