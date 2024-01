فروش the last of us part 2 remastered در انگلیس بیش از دو برابر ریمیک قسمت اول است

با انتشار The Last of Us Part II Remastered، استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) هر دو نسخه این فرنچایز را به روی PS5 در دسترس قرار داده است.

سریال The Last of Us، این فرنچایز را به مخاطبانی کاملاً جدید معرفی کرد. بسیاری از این افراد احتمالاً برای تجربه‌ی اثری که جدیدترین سریال مورد علاقه آن‌ها به آن اختصاص دارد، یک PS5 خریداری کرده‌اند.

ریمستر این اثر دارای یک حالت کاملا جدید به نام No Return، مراحل جدید به نام Lost Levels و در مجموع چیزی فراتر از یک نسخه PS5 از The Last of Us Part II را به ارمغان می‌آورد.

با کنار هم قرار دادن تمامی این موارد، جای تعجب نیست که کریستوفر درینگ (Christopher Dring)، نویسنده وبسایت GamesIndustry.Biz گزارش دهد که فروش The Last of Us Part II Remastered در انگلیس بیش از دو برابر The Last of Us Part I است.

او در توییتر نوشت:

فروش The Last of Us Part 2 در انگلیس بیش از دو برابر Part 1 است. نتیجه بسیار قوی برای این بازی!

علاوه بر عوامل ذکر شده، این واقعیت نیز وجود دارد که بازیکنان می‌توانستند نسخه PS4 خود از The Last of Us Part II را با قیمت ۱۰ دلار ارتقاء دهند. علاوه بر آن، برخلاف The Last of Us Part I که در زمان عرضه ۷۰ دلار بود، این ریمستر ۵۰ دلار قیمت دارد.

همه این‌ها دلایلی هستند که توضیح می‌دهند چرا این بازی توانسته به این میزان از فروش برسد. این آمار همچنین نشان می‌دهد که چرا ناشران و توسعه‌دهندگان با وجود شکایت بازیکنان از تولید ریمستر و ریمیک‌های متعدد، باز هم سراغ این استراتژی می‌روند.