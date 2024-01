تریلر نهایی سریال زامبی محور The Walking Dead: The Ones Who Live منتشر شده که حول محور عاشقانه ریک و میشون جریان دارد.

ماجراجویی کبوترهای عاشق در تریلر نهایی سریال The Walking Dead: The Ones Who Live ایلیا عسگری ۶ بهمن ۱۴۰۲ - 09:00

تریلر نهایی سریال زامبی محور The Walking Dead: The Ones Who Live منتشر شده که حول محور عاشقانه ریک و میشون جریان دارد. تنها ۱ ماه تا پخش تازه‌ترین سریال از فرنچایز تلویزیونی مردگان متحرک تحت عنوان Walking Dead: The Ones Who Live (مردگان متحرک: کسانی که زنده می‎‌مانند) زمان باقی مانده است. یکی از اسپین‌آف‌های جدید شبکه AMC که طبق گزارشات منتشر شده، از آن به عنوان یکی از گران قیمت‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون یاد شده و امید می‌رود که حال و هوایی همچون فصل‌های نخست مردگان متحرک را برای طرفدارانش به ارمغان بیاورد. اتفاقات این سریال که پس از مجموعه اصلی جریان دارد، داستانی عاشقانه در میان زامبی‌های آدمخوار را به تصویر می‌کشد. جایی که ریک و میشون علی‌رغم کیلومترها فاصله از یکدیگر اما تسلیم نشده و تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته تا با وجود تمامی موانع، یکدیگر را پیدا نمایند؛ تلاشی که آن‌ها را با وقایعی مرگبار مواجه خواهد کرد. حال امروز شبکه AMC آخرین تریلر این اسپین‌آف را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید. دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰ اگر که از طرفداران دنیای پسا-آخرالزمانی مردگان متحرک به شمار می‌روید، در تاریخ ۲۵ فوریه (۶ اسفند) می‌تواند شاهد آغاز پخش فصل نخست سریال The Walking Dead: The Ones Who Live باشید؛ اثری مورد انتظار که از بازیگرانی نظیر اندرو لینکلن، دانای گوریرا و پولیانا مکینتاش بهره برده است. منبع: کامیک‌بوک

AMC, The Walking Dead, The Walking Dead: The Ones Who Live

منبع متن: gamefa