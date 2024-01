فیلم Animals پروژه جدید مت دیمون و بن افلک

بن افلک و مت دیمون بعد از ایفای نقش در فیلم Air دوباره هم‌کار می‌شوند.

طبق خبر منتشر شده از سوی پایگاه خبری هالیوود ریپورتر، دیمون در تازه‌ترین اثر مهیج نتفلیکس، Animals، به کارگردانی افلک ایفای نقش خواهد کرد. این اثر درباره کاندیدای شهرداری است که باید پسر ربوده شده‌اش را پیدا کند.

فیلم Animals اثر مهیج دیگری در کارنامه افلک خواهد بود. وی سال گذشته در نقش دنی رورک در فیلم Hypnotic به کارگردانی رابرت رودریگرز نقش داشت که داستان پلیسی بود که درگیر ناپدید شدن دخترش شده بود. افلک در آثاری همچون Gone Girl و Deep Water نیز نقش داشته و می‌توان گفت فیلم جدید Animals در دستان توانمند فیلمساز معتبری در ژانر مهیج قرار گرفته است. وی سابقه کارگردانی فیلم‌هایی همچون Argo و Live By Night را نیز در کارنامه خود دارد.

دیمون نیز اخیرا در فیلم اوپنهایمر دیده شد و در فیلم The Last Duel با بازی افلک، ایفای نقش کرده است.

هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای فیلم منتشر نشده است.

منبع: کولایدر