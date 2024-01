مستند ساخت The Last of Us Part 2 هفته آینده پخش خواهد شد

استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) اعلام کرد که مستند ساخت بازی The Last of Us Part 2 در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۴ (۱۳ بهمن ۱۴۰۲) پخش خواهد شد. این مستند در یوتیوب قابل مشاهده خواهد بود و همچنین در یک به‌روزرسانی برای The Last Of Us Part 2 Remastered بر روی PS5 گنجانده شده است. […]

