تریلر گیم پلی جدید بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، قرار است در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) منتشر شود. استودیوی The Chinese Room، سازنده Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، قرار است علاوه بر تریلر گیم پلی جدید، ویدیوی پشت صحنه جدیدی نیز تحت عنوان Exploring the World of Darkness را […]

تاریخ انتشار تریلر گیم پلی جدید Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 مشخص شد رضا خلف چعباوی ۶ بهمن ۱۴۰۲ - 19:10