پشتیبانی از بازی Nier: Reincarnation بهار سال آینده به اتمام خواهد رسید

شرکت Applibot سازنده بازی نیر: ری‌اینکارنیشن بوده و ناشر آن نیز شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) است. هر دو شرکت اعلام کردند که پشتیبانی از بازی نیر: ری‌اینکارنیشن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت (۲۹ آوریل) به اتمام خواهد رسید. در اصل با عرضه فصل آخر این بازی در ۱۰ فروردین (۲۸ مارس) داستان بازی نیز به طور کامل به اتمام رسیده و بازی به سرانجام خود می‌رسد.

شرکت سازنده در یک بیانیه این خبر را اعلام کرد و در ادامه توضیح داد که آخرین فصل بازی نیر: ری‌اینکارنیشن مردم و دنیا (The People and the World) نام داشته که در تاریخ ۱۰ فروردین عرضه خواهد شد. همینطور اینکه بازی حدود ۱ ماه با این فصل آخر جریان داشته و پس از آن به طور کامل پشتیبانی از آن متوقف خواهد شد. در ادامه نیز شرکت سازنده از حمایت طرفداران از بازی نیر: ری‌اینکارنیشن در این مدت تشکر کرد.

شرکت سازنده در ادامه توضیح داد که تا زمان اتمام پشتیبانی به طور کامل برای این بازی محتوای جدید عرضه کرده و رویدادهای مختلف برای آن برگزار خواهد شد. پس طرفداران بازی نیر حدود ۴ ماه دیگر می‌توانند از آن لذت برده و محتوای جدید دریافت بکنند. با این حال پس از تاریخ گفته شده بازی نیر: ری‌اینکارنیشن دیگر در دسترس نخواهد بود.

محتوایی که در این مدت به بازی اضافه خواهد شد

محتوای داستانی

داستان بازی نیر: ری‌اینکارنیشن با بسته The People and the World Act 3: Tranmigration به اتمام می‌رسد. این بسته نیز در همان ۱۰ فروردین عرضه خواهد شد و به طور کامل داستان بازی را به اتمام خواهد رساند. همینطور اینکه در این محتوای داستانی به بسیاری از سؤالات بازیکنان پاسخ داده خواهد شد.

در کنار آن چندین مأموریت و رویداد مختلف نیز در بازی برگزار خواهد شد تا کاربران در این مدت از نیر: ری‌اینکارنیشن خسته نشوند. همینطور اینکه برخی از این مأموریت‌ها و رویدادها به مدت محدودی در دسترس هستند و در نتیجه کاربران باید به سرعت از آن‌ها استفاده کرده و تلاش کنند این عناوین را تجربه کنند.

از تاریخ ۱۹ بهمن یک روزشمار در بازی نیر: ری‌اینکارنیشن آغاز می‌شود. پس از آن کاربران می‌توانند کارهای مختلف و تجارت‌های متنوعی انجام دهند تا بیشتر در بازی پیشرفت کنند. همینطور اینکه شما می‌توانید از این روز به بعد مدال‌های خود را نیز با دیگران جابجا کنید و یک حالت جدیدی در بازی از این زمان آغاز می‌شود.

مأموریت‌ها و کسب امتیاز بیشتر

برای اینکه کاربران بتوانند راحت‌تر در این بازی امتیاز کسب کنند، شرکت سازنده تصمیم گرفته تا یک سری مأموریت خاص را برای آن عرضه کنند. در نتیجه شما با استفاده از این مأموریت‌های خاص امتیاز بسیار زیادی کسب کرده و می‌توانید به سرعت در بازی پیشرفت کنید. همینطور اینکه امتیاز مورد نیاز برای پیشرفت در بازی نیز نصف شده تا افراد بتوانند به راحتی در آن پیشرفت کنند.

همینطور اینکه به دلیل اینکه بازی در حال تمام شدن است، تخفیف‌های بسیار زیادی در فروشگاه نیر: ری‌اینکارنیشن وجود خواهد داشت. با این کار شما می‌توانید به راحتی کرکتر خود را ارتقاء داده و به سرعت در بازی پیشرفت کنید تا قدرتمند بشوید. در کنار آن‌ها چندین مأموریت جدید نیز به بازی اضافه شده تا جذابیت آن را بیشتر بکند.

شرکت سازنده یک رویداد خاص نیز در انتهای ماه آخر پشتیبانی از این بازی در نظر گرفته تا به طور رسمی داستان بازی را به اتمام برساند. در کنار آن در این رویداد یک دوره کامل از داستان این بازی عرضه خواهد شد تا کاربران قدیمی بازی نیر: ری‌اینکارنیشن بتوانند خاطرات این ۳ سال خود را مرور بکنند.

محتوای جانبی

در کنار بخش داستانی چندین کاستوم و آیتم جدید نیز به بازی اضافه شده است. در نتیجه به رسم به اتمام رسیدن داستان ما شاهد چندین پوشش مختلف برای کرکترهای بازی هستیم و کاربران نیز می‌توانند آن‌ها را به راحتی از فروشگاه بازی خریداری کنند. همینطور اینکه در روز چندین پوشش رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا نیازی به هزینه کردن دائم نباشد.

یک نکته مهم در مورد بازی‌های لایو سرویس (Live Service) این است که به شدت وابسته به پشتیبانی شرکت سازنده هستند. در اصل بازی نیر: ری‌اینکارنیشن یکی از عناوین بسیار خوب پلتفرم موبایل بود که به دلیل اتمام پشتیبانی شرکت سازنده به طور کامل از بین رفت. با این که این بازی اگر به صورت آفلاین فعال بود می‌توانست همچنان به کار خود ادامه دهد.

با این حال بازی نیر: ری‌اینکارنیشن توانست عملکرد بسیار خوبی در دنیای گیمینگ و موبایل داشته باشد و دوره بسیار خوبی را سپری کرد. در نتیجه منطقی است که شرکت سازنده پس از مدتی تصمیم به اتمام پشتیبانی از آن گرفته و به دنبال یک بازی دیگر برود و از تجربیات خود در نیر: ری‌اینکارنیشن استفاده کند.

منبع: Gematsu

