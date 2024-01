بتمن جایی در فیلم Superman: Legacy ندارد

جیمز گان به تازگی آشکار کرده که بتمن جایی در فیلم Superman: Legacy نخواهد داشت.

جیمز گان از زمانی که مدیر استودیو دی‌سی شده، آپدیت‌های جذاب و مهیجی را از پروژه‌های آینده این دنیای سینمایی منتشر کرده است. او سخت تلاش می‌کند تا دنیای سینمایی دی‌سی را در مسیر درستی قرار بدهد و در همین حین نیز رابطه نزدیکش با طرفداران را حفظ کرده است.

اولین پروژه بزرگ جیمز گان برای دی‌سی فیلم «سوپرمن: میراث» است که خود او نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده داشته و انتظار می‌رود که به زودی تولید آن شروع شود. در این فیلم دیوید کورنسوت نقش سوپرمن را بازی می‌کند و در کنار وی نیز نیکلاس هولت در نقش لکس لوثر و ریچل برازناهان در نقش لوئیس لین حضور دارند.

یکی از طرفداران در شبکه‌های اجتماعی از جیمز گان پرسیده که چرا بتمن نمی‌تواند در فیلم «سوپرمن: میراث» حضور داشته باشد و آیا قبل از فیلم بتمن او در پروژه‌های دیگر دی‌سی حضور پیدا می‌کند یا خیر؟ جیمز گان نیز در پاسخ به وی گفته:

بتمن نمی‌تواند در فیلم «سوپرمن: میراث» حضور داشته باشد چراکه او در داخل فیلم‌نامه نیست.

همین پاسخ کافی است تا تأیید شود که شوالیه تاریکی در فیلم «سوپرمن: میراث» حضور نخواهد داشت و احتمالا جیمز گان قصد دارد تا بتمن را در اثر سینمایی دیگری از دی‌سی معرفی کند. این در حالی است که جیمز گان به دنبال ساخت فیلم The Brave and The Bold است که اولین فیلم بتمن در دنیای سینمایی جدید دی‌سی خواهد بود.

منبع: comicbook