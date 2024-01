در استریم نقد و بررسی این ماه به سراغ جدیدترین ساخته جیمز وان، فیلم Aquaman and the Lost Kingdom، می‌رویم که دنباله‌ای بر فیلم ۲۰۱۸ آن است. Aquaman and the Lost Kingdom دنباله آکوامن (۲۰۱۸) و پانزدهمین فیلم و آخرین قسمت در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی به‌شمار می‌رود. فیلم‌نامه را دیوید لسلی جانسون-مک‌گلدریک نوشت و جیمز وان آن را کارگردانی کرد. جیسون موموآ نقش اصلی آرتور کِری […]

استریم نقد و بررسی فیلم Aquaman and the Lost Kingdom مینو فرجی ۷ بهمن ۱۴۰۲ - 22:16

در استریم نقد و بررسی این ماه به سراغ جدیدترین ساخته جیمز وان، فیلم Aquaman and the Lost Kingdom، می‌رویم که دنباله‌ای بر فیلم ۲۰۱۸ آن است. Aquaman and the Lost Kingdom دنباله آکوامن (۲۰۱۸) و پانزدهمین فیلم و آخرین قسمت در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی به‌شمار می‌رود. فیلم‌نامه را دیوید لسلی جانسون-مک‌گلدریک نوشت و جیمز وان آن را کارگردانی کرد. جیسون موموآ نقش اصلی آرتور کِری / آکوامن را بازی می‌کند و در کنارش پاتریک ویلسون، امبر هرد، یحیی عبدالمتین دوم، رندل پارک، دولف لاندگرن، تمورا موریسون، مارتین شورت و نیکول کیدمن حضور دارند. شما عزیزان می‌توانید این استریم را یکشنبه، ۸ بهمن، ساعت ۲۱ را از طریق کانال یوتیوب گیمفا مشاهده کنید و نظرات خود را پیرامون فیلم با ما به اشتراک بگذارید.

