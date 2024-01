عملکرد دو برابری کارت گرافیک RTX 4070 Super نسبت به PS5

شرکت دیجیتال فاندری (Digital Foundry)، عملکرد کارت گرافیک GeForce RTX 4070 Super که اخیراً عرضه شده را با PS5 مقایسه کرده است.

در قالب یک ویدیو، آخرین کارت گرافیک ۶۰۰ دلاری Nvidia با اختلاف قابل توجه‌ای از PS5 پیشی گرفته است و در چندین مقایسه، برتری ۲ برابری را نشان می‌دهد. بررسی و آزمایش‌ها نشان داد که PS5 معادل کارت گرافیک GeForce RTX 2070 Super بوده که اکنون ۲ نسل از آن گذشته است. بنابراین، انویدیا تنها در چهار سال، جهش‌های چشمگیری داشته است.

ویدیو با مقایسه بازی Cyberpunk 2077 شروع می‌شود. با استفاده از تنظیمات معادل کنسول برای حالت عملکرد با وضوح پویا، با استفاده از قابلیت FSR 2، کنسول PS5 می‌تواند به طور مداوم ۶۰ فریم در ثانیه خروجی دهد. با این حال، GeForce RTX 4070 می‌تواند به راحتی ۱۲۰ فریم در ثانیه را مدیریت کند، حتی در بیشتر موارد از این نیز فراتر می‌رود. هنگام استفاده از DLSS3، می‌توان این خروجی را بیشتر افزایش داد، اما برای مقایسه مورد نیاز نیست.

امتیاز مشابه‌ای در مورد بازی Alan Wake 2 مشاهده می‌شود که مسلماً از نظر بصری چشمگیرترین بازی سال گذشته بود. در تنظیمات یکسان، GeForce RTX 4070 Super تقریبا ۲ برابر سریعتر است. امثال A Plague Tale: Requiem نیز عملکرد دو برابری را برای این کارت گرافیک از خود نشان می‌دهند.

با این حال، این پیشروی در The Last of Us Part 1 به این بزرگی نیست. در اینجا، PS5 حدود ۳۵ تا ۳۸ فریم بر ثانیه خروجی دارد، در حالی که کارت گرافیک Nvidia، نزدیک به ۵۰ فریم در ثانیه است.

در حالی که این تفاوت بدون شک بسیار زیاد است، PS5 با قیمت ۴۵۰ دلاری به عنوان یک محصول بسیار ارزان‌تر است.

گیمرهای PC با توجه به قیمتی که برای این کارت گرافیک پرداخت می‌کنند، عملکرد خوبی دریافت خواهند کرد. جهش عملکرد بسیار زیاد است، به خصوص زمانی که با فناوری‌های ارتقاء مقیاس مانند DLSS 3 ترکیب شود. کنسول PS5 Pro آینده سونی ممکن است در اواخر امسال این شکاف را پر کند.